Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/ukraina-853530656.html
В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров
В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров
Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2% в годовом выражении - до более чем 100 миллионов тонн, заявил заместитель государственного секретаря США... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:58+0300
2024-12-12T17:58+0300
экономика
сша
госдеп
украина
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2% в годовом выражении - до более чем 100 миллионов тонн, заявил заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма. "Украина экспортировала товаров на более чем 100 миллионов тонн в 2024 году - на 36,% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщил он, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Как отметил Верма, украинский ВВП, как ожидается, вырастет на более чем 3% по итогам 2024 года. Он добавил, что Киев нарастил производство железа на 21%, подсолнечного масла - на 14%, зерновой продукции - на 7%.
https://1prime.ru/20241212/ukraina-853530087.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, госдеп, украина, экспорт
Экономика, США, Госдеп, УКРАИНА, экспорт
17:58 12.12.2024
 
В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров

Госдеп: Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2%, 100 млн тонн

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2% в годовом выражении - до более чем 100 миллионов тонн, заявил заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма.
"Украина экспортировала товаров на более чем 100 миллионов тонн в 2024 году - на 36,% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщил он, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Как отметил Верма, украинский ВВП, как ожидается, вырастет на более чем 3% по итогам 2024 года. Он добавил, что Киев нарастил производство железа на 21%, подсолнечного масла - на 14%, зерновой продукции - на 7%.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Нацбанк Украины назвал ожидаемый объем внешней помощи
17:38
 
ЭкономикаСШАГосдепУКРАИНАэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала