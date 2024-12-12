https://1prime.ru/20241212/ukraina-853530656.html

В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров

В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров

Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2% в годовом выражении - до более чем 100 миллионов тонн, заявил заместитель государственного секретаря США... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T17:58+0300

2024-12-12T17:58+0300

2024-12-12T17:58+0300

экономика

сша

госдеп

украина

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2% в годовом выражении - до более чем 100 миллионов тонн, заявил заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма. "Украина экспортировала товаров на более чем 100 миллионов тонн в 2024 году - на 36,% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщил он, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Как отметил Верма, украинский ВВП, как ожидается, вырастет на более чем 3% по итогам 2024 года. Он добавил, что Киев нарастил производство железа на 21%, подсолнечного масла - на 14%, зерновой продукции - на 7%.

https://1prime.ru/20241212/ukraina-853530087.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, госдеп, украина, экспорт