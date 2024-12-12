https://1prime.ru/20241212/ukraina-853530656.html
В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров
В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров
Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2% в годовом выражении - до более чем 100 миллионов тонн, заявил заместитель государственного секретаря США... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:58+0300
2024-12-12T17:58+0300
2024-12-12T17:58+0300
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ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2% в годовом выражении - до более чем 100 миллионов тонн, заявил заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма. "Украина экспортировала товаров на более чем 100 миллионов тонн в 2024 году - на 36,% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщил он, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Как отметил Верма, украинский ВВП, как ожидается, вырастет на более чем 3% по итогам 2024 года. Он добавил, что Киев нарастил производство железа на 21%, подсолнечного масла - на 14%, зерновой продукции - на 7%.
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сша, госдеп, украина, экспорт
Экономика, США, Госдеп, УКРАИНА, экспорт
В Госдепе отметили рост экспорта украинских товаров
Госдеп: Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2%, 100 млн тонн
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Украина в 2024 году увеличила экспорт товаров на 36,2% в годовом выражении - до более чем 100 миллионов тонн, заявил заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма.
"Украина экспортировала товаров на более чем 100 миллионов тонн в 2024 году - на 36,% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщил он, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Как отметил Верма, украинский ВВП, как ожидается, вырастет на более чем 3% по итогам 2024 года. Он добавил, что Киев нарастил производство железа на 21%, подсолнечного масла - на 14%, зерновой продукции - на 7%.
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