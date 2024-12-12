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Украшение елки к Новому году обойдется россиянам почти в 4,2 тыс руб

Украшение елки к Новому году обойдется россиянам почти в 4,2 тыс руб - 12.12.2024, ПРАЙМ

Украшение елки к Новому году обойдется россиянам почти в 4,2 тыс руб

Украшение елки к Новому году и Рождеству в этом году обойдется россиянам почти в 4,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных, подготовленных для... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T03:45+0300

2024-12-12T03:45+0300

2024-12-12T03:45+0300

бизнес

москва

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Украшение елки к Новому году и Рождеству в этом году обойдется россиянам почти в 4,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных, подготовленных для агентства аналитиками "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Средняя стоимость новогоднего декора рассчитана исходя из медианной цены одного набора гирлянд, четырех наборов елочных игрушек и четырех штук мишуры. Согласно расчетам агентства, в этом году такой набор будет стоить 4188 рублей. Это на 15% больше, чем в начале декабря прошлого года. Из перечисленных товаров, по данным аналитиков, сильнее всего выросла цена набора игрушек - на 16%, до 753 рублей. На втором месте - гирлянды (на 15%, до 604 рублей), на третьем - мишура (на 11%, до 143 рублей). Эксперты отмечают, что в связи с тёплой осенью и нестабильностью снежного покрова в октябре-ноябре потребительский интерес к новогодним украшениям заметно вырос лишь ближе к концу ноября и началу декабря. "В этом сезоне россияне выбирают более крупные наборы игрушек и декора, стремятся приобрести качественные товары, что отражается на средней стоимости покупок", - добавляют авторы исследования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва