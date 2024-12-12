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Венгрия продолжит покупать газ у Турции, заявил Сийярто

Венгрия продолжит покупать газ у Турции, заявил Сийярто - 12.12.2024, ПРАЙМ

Венгрия продолжит покупать газ у Турции, заявил Сийярто

Будапешт продолжит покупать у Турции газ и начнет сотрудничать с турецкими фирмами в сфере разработки нефтяных месторождений. Об этом заявил министр иностранных | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T22:19+0300

2024-12-12T22:19+0300

2024-12-12T22:19+0300

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БУДАПЕШТ, 12 дек - ПРАЙМ. Будапешт продолжит покупать у Турции газ и начнет сотрудничать с турецкими фирмами в сфере разработки нефтяных месторождений. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что в 2024 году Венгрия закупила у Турции 275 миллионов кубометров газа. "Сегодня договорились сохранять это сотрудничество, в будущем году газ из Турции также будет поступать в Венгрию", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, Будапешт и Анкара также договорились сотрудничать в области добычи нефти. Сийярто сообщил, что была достигнута договоренность, что ведущие нефтяные компании Венгрии и Турции Mol и TPAO начнут стратегическое сотрудничество, в рамках которого появится возможность привлечь Mol к разведке новых нефтяных месторождений в Турции и добыче нефти из них, а также есть возможность для турецкой нефтяной компании появиться на венгерском энергетическом рынке. "Это наша новая стратегическая цель, которая должна быть достигнута в ближайшие годы", — отметил министр. В августе 2023 года во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Будапешт было подписано соглашение между венгерской компанией MVM и турецкой энергокомпанией Botas о том, что во втором-третьем квартале 2024 года в Венгрию поступят 275 миллионов кубометров турецкого газа. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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венгрия, турция, петер сийярто, mol, tpao