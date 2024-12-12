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В Госдуму внесли законопроект о маркировке видеоигр

В Госдуму внесли законопроект о маркировке видеоигр - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект о маркировке видеоигр

В Госдуму внесен проект, которым вводится маркировка видеоигр по их содержанию, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T15:09+0300

2024-12-12T15:09+0300

2024-12-12T15:09+0300

экономика

россия

госдума

законопроект

маркировка

видеоигры

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект, которым вводится маркировка видеоигр по их содержанию, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. "Только что вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона, регулирующего видеоигровую индустрию", - написал он в своем Telegram-канале. Горелкин добавил, что проект не содержит запрета иностранных игровых сервисов, как и никаких невыполнимых требований. "Мы хотим, чтобы распространители игр дали их разработчикам возможность предупреждать пользователей об особенностях игрового контента (сцены жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков и т.д.). Эксперимент по маркировке, который сейчас проводят некоторые участники российского видеоигрового рынка, полностью соответствует этой парадигме", - добавил парламентарий. По его словам, законопроект дает распространителям игр три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера. "При этом из виду упускается самое главное. Впервые появляется целый ряд важных законодательных определений: что такое видеоигра, что считать игровым имуществом, кто такие распространители видеоигр. Мы прописываем базовые дефиниции для будущих норм, которые помогут развивать в России эту стратегически важную отрасль, закладываем фундамент системной поддержки российского игропрома", - отметил он. Как ранее рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин, сегодня регулирование видеоигр нуждается в новых инициативах, и самая важная из них — это маркировка игр с точки зрения содержащегося в них контента. Он отмечал, что новым законопроектом предусмотрено требование по маркировке игр с точки зрения содержащегося в них контента - например, видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия и (или) видеоигра, содержащая бранные слова и выражения. Действующее регулирование направлено исключительно на детей, а вышеуказанные маркировки по типу контента будут распространяться еще и на взрослых, среди которых также присутствуют чувствительные категории граждан - например, пожилые люди, отмечал Немкин. Проект направлен на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр на территории Российской Федерации, а также на установление ограничений осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, в том числе информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания. Дополнительные категории видеоигр, информирующие потребителей видеоигр об особенностях их содержания, могут устанавливаться правительством Российской Федерации. Также правительством РФ будет определяться порядок нанесения знаков категорий видеоигры, а также соотношение таких знаков категорий видеоигры аналогичным знакам категорий видеоигры, признанным в международной практике, отметил депутат. Немкин отмечал, что маркировка должна включать чёткие возрастные категории и описание ключевых элементов игры, таких, как уровень насилия, наличие нецензурной лексики или сцены, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя. При этом важно регулярно обновлять принципы маркировки контента и адаптировать их к новым тенденциям и технологиям в игровой индустрии.

https://1prime.ru/20241202/markirovka-853257775.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, законопроект, маркировка, видеоигры