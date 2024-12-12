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Госдума приняла закон об открытии банками вклада без присутствия клиента
Госдума приняла закон об открытии банками вклада без присутствия клиента - 12.12.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об открытии банками вклада без присутствия клиента
Закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов при условии его дистанционной идентификации с помощью биометрии принят Госдумой в четверг. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:18+0300
2024-12-12T15:18+0300
2024-12-12T15:19+0300
банки
госдума
финансы
банковский вклад
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов при условии его дистанционной идентификации с помощью биометрии принят Госдумой в четверг.Документ, одобренный во втором и третьем чтениях, вносит изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В настоящее время он требует личного присутствия клиента или его представителя при открытии вклада. Это создает дополнительные сложности для клиентов.Принятый закон предполагает дать гражданам возможность открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия. Однако для этого необходима идентификация с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы. Сделать это можно на официальном сайте кредитной организации или в ее мобильном приложении. Помимо этого, документ корректирует ссылки на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также наименования единой биометрической системы.
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банки, госдума, финансы, банковский вклад
Банки, Госдума, Финансы, банковский вклад
Госдума приняла закон об открытии банками вклада без присутствия клиента
ГД приняла закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиента
МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов при условии его дистанционной идентификации с помощью биометрии принят Госдумой в четверг.
Документ, одобренный во втором и третьем чтениях, вносит изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В настоящее время он требует личного присутствия клиента или его представителя при открытии вклада. Это создает дополнительные сложности для клиентов.
Принятый закон предполагает дать гражданам возможность открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия. Однако для этого необходима идентификация с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы. Сделать это можно на официальном сайте кредитной организации или в ее мобильном приложении.
Помимо этого, документ корректирует ссылки на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также наименования единой биометрической системы.
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