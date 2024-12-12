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Новый владелец "Зельгрос Россия" привлек "Бумеранг Капитал"

Новый владелец "Зельгрос Россия" привлек "Бумеранг Капитал" - 12.12.2024, ПРАЙМ

Новый владелец "Зельгрос Россия" привлек "Бумеранг Капитал"

Новый владелец "Зельгрос Россия", международной сети торговых центров, "АРОСА-Логистика" завершила оформление прав собственности, а также привлекла... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T01:18+0300

2024-12-12T01:18+0300

2024-12-12T01:18+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Новый владелец "Зельгрос Россия", международной сети торговых центров, "АРОСА-Логистика" завершила оформление прав собственности, а также привлекла многопрофильный инвестиционный холдинг Вагана Гаспаряна "Бумеранг Капитал" в качестве нового инвестора для развития группы. "АРОСА-Логистика" завершила оформление прав собственности на "Зельгрос Россия" и привлекла нового инвестора "Бумеранг Капитал" для развития группы. Компания "АРОСА-Логистика" успешно завершила процедуры оформления прав собственности в рамках сделки по приобретению Группы "Зельгрос Россия", - говорится в релизе "АРОСА-Логистика". Как отметил бенефициар "АРОСА-Логистика" Василий Цветков, новый инвестор был привлечен в рамках подготовки к "реализации стратегии развития "Зельгрос". В планах - усилить позиции компании, в особенности в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa). "Вхождение в данный инвестпроект с "АРОСА-Логистика", ключевым активом которой стала сеть "Зельгрос", позволит нашей компании значительно расширить портфель проектов в области ритейла. Мы планируем использовать в рамках развития проекта весь накопленный опыт, поскольку в инвестиционном портфеле группы "Бумеранг Капитал" уже есть проекты, относящиеся к продуктовому ритейлу, оптово-розничной торговле, коммерческой и гостиничной недвижимости, а также производственные активы. Данные компетенции позволят нам выработать оптимальную стратегию для "Зельгрос", - прокомментировал генеральный директор "Бумеранг Капитал" Федор Перфильев. В конце ноября группа компаний "Зельгрос Россия" была продана на 100% компании "АРОСА-Логистика" ее австрийским акционером. При этом "Зельгрос Cash&Carry" и "Глобал Фудс", которые входят в группу, продолжат работать под собственными брендами, несмотря на смену собственника. Selgros Cash&Carry - международная сеть торговых центров, которая поставляет фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям в Германии, Польше, Румынии и России широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров по выгодным оптовым ценам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, недвижимость, москва, германия, польша