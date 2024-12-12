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Экспорт вооружений из ФРГ в Турцию достиг пика с 2006 года, сообщили СМИ
Экспорт вооружений из ФРГ в Турцию достиг пика с 2006 года, сообщили СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ
Экспорт вооружений из ФРГ в Турцию достиг пика с 2006 года, сообщили СМИ
Экспорт вооружений Германии в Турцию достиг пика с 2006 года. Он превысил в 2024 году сумму в 230 миллионов евро. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T19:25+0300
2024-12-12T19:25+0300
2024-12-12T19:25+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Экспорт вооружений Германии в Турцию достиг пика с 2006 года. Он превысил в 2024 году сумму в 230 миллионов евро. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ минэкономики ФРГ на запрос депутата от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. Отмечается, что в эту сумму входит экспорт боевого оружия на общую сумму 79,7 миллиона евро и иной оборонной продукции на сумму 151,1 миллиона евро. Ранее DPA сообщало, что экспорт вооружений из Германии в 2024 году уже превысил 10 миллиардов евро и может побить рекорд прошлого года в 12,2 миллиарда евро из-за поставок на Украину.
https://1prime.ru/20241212/germaniya-853528769.html
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турция, германия, экспорт оружия
Вооружения, ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, экспорт оружия
Экспорт вооружений из ФРГ в Турцию достиг пика с 2006 года, сообщили СМИ
DPA: экспорт вооружений ФРГ в Турцию достиг пика с 2006 г, превысив 230 млн евро
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Экспорт вооружений Германии в Турцию достиг пика с 2006 года. Он превысил в 2024 году сумму в 230 миллионов евро. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ минэкономики ФРГ на запрос депутата от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Отмечается, что в эту сумму входит экспорт боевого оружия на общую сумму 79,7 миллиона евро и иной оборонной продукции на сумму 151,1 миллиона евро.
Ранее DPA сообщало, что экспорт вооружений из Германии в 2024 году уже превысил 10 миллиардов евро и может побить рекорд прошлого года в 12,2 миллиарда евро из-за поставок на Украину.
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