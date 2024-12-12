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В ГД одобрили поэтапный вывод из оборота "старой" продукции с никотином

В ГД одобрили поэтапный вывод из оборота "старой" продукции с никотином - 12.12.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили поэтапный вывод из оборота "старой" продукции с никотином

Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект "Об ограничении оборота табачной и никотинсодержащей продукции", который... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T19:52+0300

2024-12-12T19:52+0300

2024-12-12T19:52+0300

экономика

россия

госдума

табачная продукция

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект "Об ограничении оборота табачной и никотинсодержащей продукции", который поэтапно выводит из оборота остатки "старой" продукции в целях пресечения ее незаконного оборота. Документ направлен на пресечение массовых злоупотреблений в сфере использования кодов маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. Его положения будут распространяться исключительно на остатки продукции и не будут применяться в отношении табачной и никотинсодержащей продукции, вновь производимой и (или) вводимой в оборот на территории России. На рассмотрение Госдумы проект может быть вынесен 17 декабря. Первоначальная редакция законопроекта предполагала вступление его норм в силу с 1 января 2025 года. Однако комитет по экономической политике поддержал ряд поправок к нему, в том числе о поэтапном выводе из оборота соответствующих остатков. Теперь планируется, что остатки никотинсодержащей продукции будут выводиться из оборота с 1 марта и с 1 сентября 2025 года, а табачной - с 1 сентября 2025 и с 1 сентября 2034 года. Даты установлены в зависимости от сроков нахождения в обороте и маркировки этой продукции. В пояснительной записке указано, что у значительного количества участников оборота этой продукции, получивших коды маркировки остатков, по сведениям Росалкогольтабакконтроля и ООО "Оператор-ЦРПТ", нет данных о движении продукции. А общее количество выданных кодов маркировки остатков (653,8 миллиона) превосходит годовой объем рынка этой продукции в РФ. При этом из выданных 73,5 миллиона кодов для сигарет и папирос до настоящего времени не выведены из оборота 56,8 миллиона; из 51,7 миллиона кодов для альтернативной табачной продукции (табака для кальяна, сигар, сигарилл и др.) - 45,4 миллиона; из 7,8 миллиона кодов для табака (табачных изделий), предназначенного для потребления путем нагревания, и бестабачных смесей для нагревания - 3,4 миллиона; из 520,8 миллиона кодов для жидкостей для электронных систем доставки никотина (в том числе безникотиновых) - 498,6 миллиона. Ввод в оборот такого количества остатков продукции может свидетельствовать о нарушении налогового и таможенного законодательства РФ, отмечается в записке.

https://1prime.ru/20241205/tabak-853353890.html

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россия, госдума, табачная продукция