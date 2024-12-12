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WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера в России - 12.12.2024, ПРАЙМ
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WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера в России
WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера в России - 12.12.2024, ПРАЙМ
WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера в России
WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера на территории России, число жалоб к ночи приблизилось к нулю, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T01:21+0300
2024-12-12T01:21+0300
технологии
россия
москва
рф
приморский край
whatsapp
downdetector
meta
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера на территории России, число жалоб к ночи приблизилось к нулю, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Россияне около 21.00 мск стали сообщать о сбое в работе WhatsApp. Согласно данным сервиса "Сбой.рф", число жалоб превысило 7 тысяч в течение нескольких часов. При этом, согласно сервису Downdetector, больше всего жалоб поступали из Брянской области. Также в топ-5 вошли Приморский край, Курганская область, республика Мордовия, Москва и Московская область. Однако сбой наблюдался не только в России. В это же время, согласно данным на сайте Downdetector, пользователи в ряде стран также сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram и Facebook (запрещены в РФ как экстремистские) и мессенджера WhatsApp.
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технологии, россия, москва, рф, приморский край, whatsapp, downdetector, meta
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, WhatsApp, Downdetector, Meta
01:21 12.12.2024
 
WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера в России

"Сбой.рф": WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера в России

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера на территории России, число жалоб к ночи приблизилось к нулю, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".
Россияне около 21.00 мск стали сообщать о сбое в работе WhatsApp. Согласно данным сервиса "Сбой.рф", число жалоб превысило 7 тысяч в течение нескольких часов. При этом, согласно сервису Downdetector, больше всего жалоб поступали из Брянской области. Также в топ-5 вошли Приморский край, Курганская область, республика Мордовия, Москва и Московская область.
Однако сбой наблюдался не только в России. В это же время, согласно данным на сайте Downdetector, пользователи в ряде стран также сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram и Facebook (запрещены в РФ как экстремистские) и мессенджера WhatsApp.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАРФПРИМОРСКИЙ КРАЙWhatsAppDowndetectorMeta
 
 
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