https://1prime.ru/20241212/zelenskiy-853512443.html

"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за действий Зеленского

"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за действий Зеленского - 12.12.2024, ПРАЙМ

"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за действий Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский не может представлять украинский народ, после того, как он отклонил предложение о прекращении огня и обмене... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T09:19+0300

2024-12-12T09:19+0300

2024-12-12T09:19+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может представлять украинский народ, после того, как он отклонил предложение о прекращении огня и обмене военнопленными на Рождество. Об этом в социальной сети Х написала журналистка Диана Панченко."Он не имеет права представлять украинский народ! Мы хотим мира!" — отметила она.Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что Зеленский отказался от его предложения по переговорам с Россией и обмену военнопленными.Орбан уже несколько раз пытался достичь прекращения конфликта и на предыдущей неделе позвонил президенту России Владимиру Путину, выразив готовность содействовать поиску дипломатического решения.

https://1prime.ru/20241211/peregovory-853501328.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский