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"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за действий Зеленского
"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за действий Зеленского - 12.12.2024, ПРАЙМ
"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за действий Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский не может представлять украинский народ, после того, как он отклонил предложение о прекращении огня и обмене... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T09:19+0300
2024-12-12T09:19+0300
2024-12-12T09:19+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может представлять украинский народ, после того, как он отклонил предложение о прекращении огня и обмене военнопленными на Рождество. Об этом в социальной сети Х написала журналистка Диана Панченко."Он не имеет права представлять украинский народ! Мы хотим мира!" — отметила она.Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что Зеленский отказался от его предложения по переговорам с Россией и обмену военнопленными.Орбан уже несколько раз пытался достичь прекращения конфликта и на предыдущей неделе позвонил президенту России Владимиру Путину, выразив готовность содействовать поиску дипломатического решения.
https://1prime.ru/20241211/peregovory-853501328.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за действий Зеленского
Журналистка Панченко: Зеленский не имеет права представлять народ Украины
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский не может представлять украинский народ, после того, как он отклонил предложение о прекращении огня и обмене военнопленными на Рождество. Об этом в социальной сети Х написала
журналистка Диана Панченко.
"Он не имеет права представлять украинский народ! Мы хотим мира!" — отметила она.
Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что Зеленский отказался от его предложения по переговорам с Россией и обмену военнопленными.
Орбан уже несколько раз пытался достичь прекращения конфликта и на предыдущей неделе позвонил президенту России Владимиру Путину, выразив готовность содействовать поиску дипломатического решения.
Офис Зеленского сделал заявление о готовности Украины к переговорам