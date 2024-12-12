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В Раде обрушились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В Раде обрушились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу
В Раде обрушились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Раде обрушились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу
Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры с Россией, нанося удары ракетами ATACMS по ее территории. Об этом в своем аккаунте в... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T09:40+0300
2024-12-12T09:40+0300
политика
украина
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры с Россией, нанося удары ракетами ATACMS по ее территории. Об этом в своем аккаунте в Telegram написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Сегодня задача власти – бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" — отметил он.Дмитрук также подчеркнул, что Зеленский хочет остаться у власти за счет продолжения конфликта.Ранее в Минобороны России сообщили, что все шесть ракет ATACMS, выпущенных украинскими вооруженными силами, были сбиты или отражены российскими средствами электронной борьбы.
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украина, владимир зеленский, всу
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
09:40 12.12.2024
 
В Раде обрушились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу

Нардеп Дмитрук: Зеленский ударами ATACMS вглубь России хочет сорвать переговоры

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры с Россией, нанося удары ракетами ATACMS по ее территории. Об этом в своем аккаунте в Telegram написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сегодня задача власти – бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" — отметил он.
Дмитрук также подчеркнул, что Зеленский хочет остаться у власти за счет продолжения конфликта.
Ранее в Минобороны России сообщили, что все шесть ракет ATACMS, выпущенных украинскими вооруженными силами, были сбиты или отражены российскими средствами электронной борьбы.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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