https://1prime.ru/20241212/zelenskiy-853513027.html

В Раде обрушились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу

В Раде обрушились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Раде обрушились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры с Россией, нанося удары ракетами ATACMS по ее территории. Об этом в своем аккаунте в... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T09:40+0300

2024-12-12T09:40+0300

2024-12-12T09:40+0300

политика

украина

владимир зеленский

всу

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры с Россией, нанося удары ракетами ATACMS по ее территории. Об этом в своем аккаунте в Telegram написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Сегодня задача власти – бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" — отметил он.Дмитрук также подчеркнул, что Зеленский хочет остаться у власти за счет продолжения конфликта.Ранее в Минобороны России сообщили, что все шесть ракет ATACMS, выпущенных украинскими вооруженными силами, были сбиты или отражены российскими средствами электронной борьбы.

https://1prime.ru/20241212/zelenskiy-853512443.html

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украина, владимир зеленский, всу