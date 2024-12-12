https://1prime.ru/20241212/zelenskiy-853515849.html

"Еще немного": на Западе раскрыли зловещий план Зеленского

"Еще немного": на Западе раскрыли зловещий план Зеленского - 12.12.2024, ПРАЙМ

"Еще немного": на Западе раскрыли зловещий план Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется заработать еще немного денег на украинском конфликте, поэтому отверг предложение о прекращении огня на... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T11:11+0300

2024-12-12T11:11+0300

2024-12-12T11:11+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется заработать еще немного денег на украинском конфликте, поэтому отверг предложение о прекращении огня на Рождество. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Вероятно, он думает, что сможет выжать еще немного денег из войны, прежде чем она закончится, вместе с его диктатурой", — отметил он.Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что Зеленский отказался от его предложения по переговорам с Россией и обмену военнопленными.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включающие прекращение огня, вывод украинских войск и отказ от намерения вступить в НАТО. Однако после террористической атаки Вооруженных Сил Украины на Курскую область Путин заявил, что переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и объектам ядерной энергетики, невозможны.

https://1prime.ru/20241212/zelenskiy-853513027.html

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украина, владимир зеленский