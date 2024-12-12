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Рост цен на золото замедлится в 2025 году, считают в WGC

Рост цен на золото замедлится в 2025 году, считают в WGC - 12.12.2024, ПРАЙМ

Рост цен на золото замедлится в 2025 году, считают в WGC

Рост цен на золото продолжится в следующем году, но будет более медленным относительно рекордных показателей 2024 года, следует из прогноза Всемирного совета по | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T18:40+0300

2024-12-12T18:40+0300

2024-12-12T18:40+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Рост цен на золото продолжится в следующем году, но будет более медленным относительно рекордных показателей 2024 года, следует из прогноза Всемирного совета по золоту (WGC). "Рыночный консенсус по ключевым макроэкономическим переменным, таким как ВВП, доходность и инфляция предполагает положительный, но гораздо более скромный рост золота в 2025 году. Потенциал роста может быть связан с более высоким, чем ожидалось, спросом со стороны центральных банков... И наоборот, изменение денежно-кредитной политики, ведущее к повышению процентных ставок, скорее всего, принесет проблемы", - говорится в исследовании. По состоянию на 18.35 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 1,84%, до 2 706,04 доллара за тройскую унцию. Согласно оценке WGC, стоимость золота в долларах выросла более чем на 28% в годовом исчислении, торгуясь в этом году в среднем на 22% выше, чем в 2023 году. Золото достигло 40 новых рекордных максимумов по сравнению с прошлым годом, а общий спрос на драгоценный металл в третьем квартале впервые превысил 100 миллиардов долларов. На этом фоне золото остается одним из самых эффективных активов года, подчеркнули в докладе. "Если экономика будет работать в соответствии с консенсусом в 2025 году, золото может продолжать торговаться в диапазоне, который наблюдался в последней половине года, с потенциалом некоторого роста... Сочетание более высоких ставок и более низкого уровня экономического роста может негативно сказаться на инвесторах и потребителях. Это может быть особенно заметно в Азии. И наоборот, значительное снижение процентных ставок или ухудшение геополитической ситуации или рыночных условий улучшит показатели золота", - добавляют в докладе организации. Отмечается, что в следующем году спрос со стороны центральных банков ожидается довольно высоким, что может положительно повлиять на динамику золота. Также поддержку драгметаллу могут оказать инвесторы внутри США на фоне второго президентского срока Трампа и благоприятной для бизнеса налогово-бюджетной политики. Тем не менее, спрос со стороны Китая в 2025 году будет зависеть от экономического роста.

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золото, биржевые цены на золото, comex