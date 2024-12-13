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Российский рынок акций снижается на старте торгов
Российский рынок акций снижается на старте торгов - 13.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается на старте торгов
Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:04+0300
2024-12-13T10:04+0300
2024-12-13T10:11+0300
экономика
россия
рынок
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,75% - до 2474,03 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,31%, до 819,39 пункта.Акции "Полюса" (-7,6%) падают после "дивидендной отсечки".
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россия, рынок
Российский рынок акций снижается на старте торгов
Российский рынок акций на старте торгов снижается на 0,62%
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,75% - до 2474,03 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,31%, до 819,39 пункта.
Акции "Полюса" (-7,6%) падают после "дивидендной отсечки".