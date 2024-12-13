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Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций снижается на старте торгов - 13.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. | 13.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

рынок

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,75% - до 2474,03 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,31%, до 819,39 пункта.Акции "Полюса" (-7,6%) падают после "дивидендной отсечки".

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россия, рынок