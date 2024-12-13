https://1prime.ru/20241213/aeroflot-853543764.html
"Аэрофлот" сможет прогнозировать спрос на рейсы с помощью нейросети
"Аэрофлот" сможет прогнозировать спрос на рейсы с помощью нейросети - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сможет прогнозировать спрос на рейсы с помощью нейросети
"Аэрофлот" сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты - на глубину от трех дней до года, сообщили в компании. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:34+0300
2024-12-13T10:34+0300
2024-12-13T10:34+0300
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты - на глубину от трех дней до года, сообщили в компании. "Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении. Компания выразила это намерение на международной конференции Al Journey, которая с 11 по 13 декабря проходит в Москве. "Флагманская точка использования ИИ в "Аэрофлоте" - Автоматизированная система управления доходами авиакомпании (АСУД). Нейросети могут с высокой точностью прогнозировать спрос на авиаперелеты на глубину от 3 дней до 1 года", - сообщили в компании. Отмечается, что такое решение позволит "Аэрофлоту" максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса. "Ожидается, что совокупный экономический эффект АСУД составит на первом этапе не менее 3 миллиардов рублей", - добавили в авиакомпании. Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа РФ. В ее состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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россия, аэрофлот
"Аэрофлот" сможет прогнозировать спрос на рейсы с помощью нейросети
"Аэрофлот" сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты - на глубину от трех дней до года, сообщили в компании.
"Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении. Компания выразила это намерение на международной конференции Al Journey, которая с 11 по 13 декабря проходит в Москве.
"Флагманская точка использования ИИ в "Аэрофлоте" - Автоматизированная система управления доходами авиакомпании (АСУД). Нейросети могут с высокой точностью прогнозировать спрос на авиаперелеты на глубину от 3 дней до 1 года", - сообщили в компании.
Отмечается, что такое решение позволит "Аэрофлоту" максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса.
"Ожидается, что совокупный экономический эффект АСУД составит на первом этапе не менее 3 миллиардов рублей", - добавили в авиакомпании.
Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа РФ. В ее состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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