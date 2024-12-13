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Путин подписал закон о единой госинформсистеме использования архивов - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о единой госинформсистеме использования архивов
Путин подписал закон о единой госинформсистеме использования архивов - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о единой госинформсистеме использования архивов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T14:48+0300
2024-12-13T14:48+0300
россия
госдума
архивы
владимир путин
закон
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации государственной информационной системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним. Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ направлен на расширение возможностей пользователей по поиску и получению для изучения документов Архивного фонда Российской Федерации в электронном виде вне зависимости от места их проживания. В этих целях предлагается создать единую государственную информационную систему удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним - ГИС удаленного использования архивных документов. Положение об этой системе, порядок ее создания и эксплуатации определит правительство Российской Федерации.
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россия, госдума, архивы, владимир путин, закон
РОССИЯ, Госдума, Архивы, Владимир Путин, закон
14:48 13.12.2024
 
Путин подписал закон о единой госинформсистеме использования архивов

Путин подписал закон о единой госинформсистеме удаленного использования архивов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации государственной информационной системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним.
Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ направлен на расширение возможностей пользователей по поиску и получению для изучения документов Архивного фонда Российской Федерации в электронном виде вне зависимости от места их проживания.
В этих целях предлагается создать единую государственную информационную систему удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним - ГИС удаленного использования архивных документов.
Положение об этой системе, порядок ее создания и эксплуатации определит правительство Российской Федерации.
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