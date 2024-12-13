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Путин подписал закон о единой госинформсистеме использования архивов

Путин подписал закон о единой госинформсистеме использования архивов - 13.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о единой госинформсистеме использования архивов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T14:48+0300

2024-12-13T14:48+0300

2024-12-13T14:48+0300

россия

госдума

архивы

владимир путин

закон

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации государственной информационной системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним. Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ направлен на расширение возможностей пользователей по поиску и получению для изучения документов Архивного фонда Российской Федерации в электронном виде вне зависимости от места их проживания. В этих целях предлагается создать единую государственную информационную систему удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним - ГИС удаленного использования архивных документов. Положение об этой системе, порядок ее создания и эксплуатации определит правительство Российской Федерации.

https://1prime.ru/20241213/mekhanizm-853549853.html

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россия, госдума, архивы, владимир путин, закон