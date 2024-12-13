https://1prime.ru/20241213/aviatsiya-853542220.html

В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России

В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России - 13.12.2024, ПРАЙМ

В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России

Вооруженные силы Польши подняли свою авиацию в воздух в ответ на предполагаемую активность России. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T09:40+0300

2024-12-13T09:40+0300

2024-12-13T09:40+0300

политика

россия

польша

авиация

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ВАРШАВА, 13 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Польши подняли свою авиацию в воздух в ответ на предполагаемую активность России. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.Согласно сообщению ведомства, такого рода решение было принято на фоне ударов России по объектам на территории Украины с "применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов".Для обеспечения безопасности на границе с уязвимыми районами были задействованы доступные силы и средства, включая истребители и системы ПВО. Оперативное командование следит за текущей ситуацией и подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию.

https://1prime.ru/20241204/polsha-853318613.html

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россия, польша, авиация