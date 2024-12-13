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В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России
В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России
Вооруженные силы Польши подняли свою авиацию в воздух в ответ на предполагаемую активность России. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T09:40+0300
2024-12-13T09:40+0300
политика
россия
польша
авиация
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ВАРШАВА, 13 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Польши подняли свою авиацию в воздух в ответ на предполагаемую активность России. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.Согласно сообщению ведомства, такого рода решение было принято на фоне ударов России по объектам на территории Украины с "применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов".Для обеспечения безопасности на границе с уязвимыми районами были задействованы доступные силы и средства, включая истребители и системы ПВО. Оперативное командование следит за текущей ситуацией и подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию.
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польша
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россия, польша, авиация
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, авиация
09:40 13.12.2024
 
В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России

В Польше утверждают, что из-за якобы активности России подняли в небо авиацию

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИстребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАРШАВА, 13 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Польши подняли свою авиацию в воздух в ответ на предполагаемую активность России. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Согласно сообщению ведомства, такого рода решение было принято на фоне ударов России по объектам на территории Украины с "применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов".
Для обеспечения безопасности на границе с уязвимыми районами были задействованы доступные силы и средства, включая истребители и системы ПВО. Оперативное командование следит за текущей ситуацией и подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию.
Краков, Польша
Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах
4 декабря, 13:55
 
ПолитикаРОССИЯПОЛЬШАавиация
 
 
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