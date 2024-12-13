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"ОТП Банк" спрогнозировал сокращение объема выдачи автокредитов в России

"ОТП Банк" спрогнозировал сокращение объема выдачи автокредитов в России - 13.12.2024, ПРАЙМ

"ОТП Банк" спрогнозировал сокращение объема выдачи автокредитов в России

Объем автокредитования в РФ по итогам 2024 года вырастет на 49%, до 2,3 триллиона рублей, в 2025 году сократится на 13%, до 2,01 триллиона рублей, на работу... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T16:11+0300

2024-12-13T16:11+0300

2024-12-13T16:11+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Объем автокредитования в РФ по итогам 2024 года вырастет на 49%, до 2,3 триллиона рублей, в 2025 году сократится на 13%, до 2,01 триллиона рублей, на работу рынка будут влиять решения Банка России, так как рост автокредитования является проинфляционным фактором, сказал журналистам начальник управления развития продаж автокредитования "ОТП Банка" Андрей Залиш. "Прогноз продаж новых автомобилей в 2024 году – 1,59 миллиона штук (+50% к прошлому году). Почти половина всех новых автомобилей продается в кредит. По итогам 2024 года рынок автокредитования вырастет примерно на 49%, до 2,3 миллиарда рублей, по динамике кратно обгоняя все остальные сегменты розничного бизнеса банков", - сказал он, отметив, что выдачи кредитов за октябрь-ноябрь снизились на 53% к показателю сентября, когда был выдан наибольший ежемесячный объем автокредитов в 2024 году. "Бурное развитие сегмента не могло остаться без внимания регулятора: рост кредитования является проинфляционным фактором, в связи с чем во второй половине 2024 года ЦБ начал увеличивать ключевую ставку, вернул ограничения по ПСК (полной стоимости кредита – ред.), а также ввел надбавки в зависимости от ПДН (показатель долговой нагрузки – ред.). Данные меры не сразу оказали воздействие на автокредиты: потребители будто не замечали высокую ставку, а большое количество субсидированных программ от производителей позволяли это сгладить", - сказал Залиш. По его мнению, со стороны регулятора ограничения также будут продолжаться и в 2025 году. Во-первых, ЦБ со следующего года получит право устанавливать макропруденциальные лимиты к автокредитам. "Вторая мера – возможно, что при определенной сумме кредитов потребуется подтверждение официальных доходов. Когда-то давно это уже было, когда выдачи автокредитов только начинались, потом это ушло. Судя по всему, есть вероятность, что в следующем году мы к этому сможем вернуться, но при определенных суммах. Банкам, вероятно, придется отказываться от низкомаржинальных и высокорисковых продуктов, например, приостановить программы с низким первоначальным взносом", - добавил он. "Наш прогноз такой, что в следующем году примерно на 13% рынок может снизиться и составит 2,01 триллиона рублей. Кредиты не исчезнут, но небольшое охлаждение, а может быть и большое, нас ждет, потому что оно уже начинается", - прогнозирует он.

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