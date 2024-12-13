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Банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с Россией, пишут СМИ
Банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с Россией, пишут СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ
Банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с Россией, пишут СМИ
Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки платежей российского бизнеса до 14 дней после введения санкций США против российских кредитных... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T09:50+0300
2024-12-13T09:50+0300
2024-12-13T09:50+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки платежей российского бизнеса до 14 дней после введения санкций США против российских кредитных организаций, передает РБК со ссылкой на информацию представителей транспортных компаний и профильных юристов.Согласно изданию, среднее время обработки платежей между Россией и ОАЭ варьировалось от 10 до 14 дней в период с января по ноябрь 2024 года, что составляет увеличение на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.В РБК заметили, что в начале года платежи обрабатывались за один-три дня, но к лету этот процесс замедлился до пяти-семи дней и дольше. Некоторые сферы бизнеса столкнулись с прекращением платежей, такие как электроника, серверы, IT-услуги и промышленное оборудование.Возможность прямых платежей недоступна для многих компаний, которые теперь вынуждены доплачивать за услуги банков, агентов и представителей морских линий в портах. Это привело к повышению логистических издержек для бизнеса при доставке грузов между Россией и ОАЭ на 10-15%, в зависимости от категории товара.Ситуация с расчетами в ОАЭ отличается для каждой компании, некоторые уже не могут использовать счета в ОАЭ и вынуждены искать посредников, в то время как другие продолжают совершать платежи, заключили в издании.
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россия, оаэ, банки
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, Банки
Банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с Россией, пишут СМИ
РБК: банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ.
Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки платежей российского бизнеса до 14 дней после введения санкций США против российских кредитных организаций, передает
РБК со ссылкой на информацию представителей транспортных компаний и профильных юристов.
Согласно изданию, среднее время обработки платежей между Россией и ОАЭ варьировалось от 10 до 14 дней в период с января по ноябрь 2024 года, что составляет увеличение на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В РБК заметили, что в начале года платежи обрабатывались за один-три дня, но к лету этот процесс замедлился до пяти-семи дней и дольше. Некоторые сферы бизнеса столкнулись с прекращением платежей, такие как электроника, серверы, IT-услуги и промышленное оборудование.
Возможность прямых платежей недоступна для многих компаний, которые теперь вынуждены доплачивать за услуги банков, агентов и представителей морских линий в портах. Это привело к повышению логистических издержек для бизнеса при доставке грузов между Россией и ОАЭ на 10-15%, в зависимости от категории товара.
Ситуация с расчетами в ОАЭ отличается для каждой компании, некоторые уже не могут использовать счета в ОАЭ и вынуждены искать посредников, в то время как другие продолжают совершать платежи, заключили в издании.
Вопреки желаниям Запада: ОАЭ заключили торговое соглашение с Россией