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Банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с Россией, пишут СМИ

Банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с Россией, пишут СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ

Банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с Россией, пишут СМИ

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки платежей российского бизнеса до 14 дней после введения санкций США против российских кредитных... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T09:50+0300

2024-12-13T09:50+0300

2024-12-13T09:50+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки платежей российского бизнеса до 14 дней после введения санкций США против российских кредитных организаций, передает РБК со ссылкой на информацию представителей транспортных компаний и профильных юристов.Согласно изданию, среднее время обработки платежей между Россией и ОАЭ варьировалось от 10 до 14 дней в период с января по ноябрь 2024 года, что составляет увеличение на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.В РБК заметили, что в начале года платежи обрабатывались за один-три дня, но к лету этот процесс замедлился до пяти-семи дней и дольше. Некоторые сферы бизнеса столкнулись с прекращением платежей, такие как электроника, серверы, IT-услуги и промышленное оборудование.Возможность прямых платежей недоступна для многих компаний, которые теперь вынуждены доплачивать за услуги банков, агентов и представителей морских линий в портах. Это привело к повышению логистических издержек для бизнеса при доставке грузов между Россией и ОАЭ на 10-15%, в зависимости от категории товара.Ситуация с расчетами в ОАЭ отличается для каждой компании, некоторые уже не могут использовать счета в ОАЭ и вынуждены искать посредников, в то время как другие продолжают совершать платежи, заключили в издании.

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россия, оаэ, банки