https://1prime.ru/20241213/belorussiya-853560304.html
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
Евросоюз может принять новые санкции против Белоруссии на фоне внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:46+0300
2024-12-13T17:46+0300
2024-12-13T17:46+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – ПРАЙМ. Евросоюз может принять новые санкции против Белоруссии на фоне внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова высокопоставленного европейского источника, сказанные им в Брюсселе в пятницу. По его словам, ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в ходе заседания глав МИД стран ЕС 16 декабря. С инициативой по организации такой дискуссии выступила лично глава евродипломатии Кая Каллас. Источник отметил, что "речь идет о принятии новых санкций в нынешней ситуации". Он также подверг критике предстоящие президентские выборы в Белоруссии, в которых должен принять участие действующий президент страны Александр Лукашенко.
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ес, белоруссия, кая каллас
Политика, ЕС, БЕЛОРУССИЯ, Кая Каллас
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
РИА Новости: ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за ситуации в стране
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – ПРАЙМ. Евросоюз может принять новые санкции против Белоруссии на фоне внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова высокопоставленного европейского источника, сказанные им в Брюсселе в пятницу.
По его словам, ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в ходе заседания глав МИД стран ЕС 16 декабря. С инициативой по организации такой дискуссии выступила лично глава евродипломатии Кая Каллас.
Источник отметил, что "речь идет о принятии новых санкций в нынешней ситуации". Он также подверг критике предстоящие президентские выборы в Белоруссии, в которых должен принять участие действующий президент страны Александр Лукашенко.
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