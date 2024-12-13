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ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ
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ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
Евросоюз может принять новые санкции против Белоруссии на фоне внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:46+0300
2024-12-13T17:46+0300
политика
ес
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – ПРАЙМ. Евросоюз может принять новые санкции против Белоруссии на фоне внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова высокопоставленного европейского источника, сказанные им в Брюсселе в пятницу. По его словам, ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в ходе заседания глав МИД стран ЕС 16 декабря. С инициативой по организации такой дискуссии выступила лично глава евродипломатии Кая Каллас. Источник отметил, что "речь идет о принятии новых санкций в нынешней ситуации". Он также подверг критике предстоящие президентские выборы в Белоруссии, в которых должен принять участие действующий президент страны Александр Лукашенко.
https://1prime.ru/20241210/lukashenko-853465547.html
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ес, белоруссия, кая каллас
Политика, ЕС, БЕЛОРУССИЯ, Кая Каллас
17:46 13.12.2024
 
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ

РИА Новости: ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за ситуации в стране

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – ПРАЙМ. Евросоюз может принять новые санкции против Белоруссии на фоне внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова высокопоставленного европейского источника, сказанные им в Брюсселе в пятницу.
По его словам, ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в ходе заседания глав МИД стран ЕС 16 декабря. С инициативой по организации такой дискуссии выступила лично глава евродипломатии Кая Каллас.
Источник отметил, что "речь идет о принятии новых санкций в нынешней ситуации". Он также подверг критике предстоящие президентские выборы в Белоруссии, в которых должен принять участие действующий президент страны Александр Лукашенко.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
В Белоруссии находятся десятки ядерных боеголовок, заявил Лукашенко
10 декабря, 13:08
 
ПолитикаЕСБЕЛОРУССИЯКая Каллас
 
 
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