https://1prime.ru/20241213/belorussiya-853560304.html

ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ

ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ

ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ

Евросоюз может принять новые санкции против Белоруссии на фоне внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:46+0300

2024-12-13T17:46+0300

2024-12-13T17:46+0300

политика

ес

белоруссия

кая каллас

https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 дек – ПРАЙМ. Евросоюз может принять новые санкции против Белоруссии на фоне внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова высокопоставленного европейского источника, сказанные им в Брюсселе в пятницу. По его словам, ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в ходе заседания глав МИД стран ЕС 16 декабря. С инициативой по организации такой дискуссии выступила лично глава евродипломатии Кая Каллас. Источник отметил, что "речь идет о принятии новых санкций в нынешней ситуации". Он также подверг критике предстоящие президентские выборы в Белоруссии, в которых должен принять участие действующий президент страны Александр Лукашенко.

https://1prime.ru/20241210/lukashenko-853465547.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, белоруссия, кая каллас