https://1prime.ru/20241213/benzin-853556478.html
В России снизились биржевые цены на бензин
В России снизились биржевые цены на бензин - 13.12.2024, ПРАЙМ
В России снизились биржевые цены на бензин
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 4,8%, Аи-95 - на 6,4%, следует из... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:56+0300
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экономика
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биржевые торги
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 4,8%, Аи-95 - на 6,4%, следует из материалов торгов. Только по итогам торгов пятницы марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 1,38% - до 53 258 рублей за тонну. Цена на Аи-95 опустилась на 1,77% - до 56 157 рублей за тонну. Стоимость зимнего дизельного топлива за день снизилась на 0,62%, до 69 019 рублей за тонну, межсезонного - на 0,1%, до 54 741 рубля. Тонна летнего дизтоплива подешевела на 1,1% - до 57 237 рублей. При этом мазут за день вырос в цене на 0,82% - до 28 185 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,91% - до 17 906 рублей за тонну. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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россия, аи-92, аи-95, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, Аи-92, Аи-95, биржевые торги
В России снизились биржевые цены на бензин
Биржевая цена на бензин Аи-92 в России за неделю снизилась на 5%, Аи-95 - на 6%
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 4,8%, Аи-95 - на 6,4%, следует из материалов торгов.
Только по итогам торгов пятницы марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 1,38% - до 53 258 рублей за тонну. Цена на Аи-95 опустилась на 1,77% - до 56 157 рублей за тонну.
Стоимость зимнего дизельного топлива за день снизилась на 0,62%, до 69 019 рублей за тонну, межсезонного - на 0,1%, до 54 741 рубля. Тонна летнего дизтоплива подешевела на 1,1% - до 57 237 рублей.
При этом мазут за день вырос в цене на 0,82% - до 28 185 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,91% - до 17 906 рублей за тонну.
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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