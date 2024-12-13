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Московская биржа планирует предложить фьючерс на ключевую ставку ЦБ
Московская биржа планирует предложить фьючерс на ключевую ставку ЦБ - 13.12.2024, ПРАЙМ
Московская биржа планирует предложить фьючерс на ключевую ставку ЦБ
Московская биржа планирует предложить фьючерс, базовым активом которого будет ключевая ставка Банка России, рассказал журналистам управляющий директор по... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T00:22+0300
2024-12-13T00:22+0300
2024-12-13T00:22+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует предложить фьючерс, базовым активом которого будет ключевая ставка Банка России, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.
"Мы хотим предложить производный инструмент, базовым активом которого будет ключевая ставка, чтобы привлечь внимание наших клиентов к процентным деривативам. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для доступа к инструментам срочного рынка", - сказал он.
Он напомнил, что в настоящее время на срочном рынке доступны фьючерсы на процентные ставки RUSFAR и RUONIA. "Они ориентированы на профессиональных участников, сложны в понимании, что делает их менее популярными среди физических лиц, доля которых в объеме торгов на срочном рынке превышает 60%", - отметил он.
"При разработке нового контракта мы опираемся на мировой опыт, где процентные деривативы торгуются с котировкой 100 минус ставка и сроками обращения от одного месяца и до трех лет. В качестве базового актива используются межбанковские процентные ставки. Поскольку целевая аудитория нового фьючерса на ключевую ставку – это в основном физические лица, мы стремимся сделать параметры и порядок исполнения контракта максимально простыми", - добавил он.
"Сейчас мы обсуждаем с участниками рынка возможный дизайн контракта. Хотим отойти от международной практики и предложить прямую котировку — ключевую ставку: объем контракта в данном случае будет равен цене, умноженной на 1 000. Исполнение контракта планируется привязать к плановым заседаниям Банка России, а в качестве цены исполнения использовать значение ключевой ставки, объявленное в день исполнения", - продолжил он.
"Мы уверены, что этот новый инструмент станет важным шагом в развитии рынка процентных деривативов", - заключил Крекотень.
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финансы, банки, москва, банк россия, банк россии
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Московская биржа планирует предложить фьючерс на ключевую ставку ЦБ
Московская биржа планирует предложить фьючерс, базовым активом которого будет ставка ЦБ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует предложить фьючерс, базовым активом которого будет ключевая ставка Банка России, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.
"Мы хотим предложить производный инструмент, базовым активом которого будет ключевая ставка, чтобы привлечь внимание наших клиентов к процентным деривативам. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для доступа к инструментам срочного рынка", - сказал он.
Он напомнил, что в настоящее время на срочном рынке доступны фьючерсы на процентные ставки RUSFAR и RUONIA. "Они ориентированы на профессиональных участников, сложны в понимании, что делает их менее популярными среди физических лиц, доля которых в объеме торгов на срочном рынке превышает 60%", - отметил он.
"При разработке нового контракта мы опираемся на мировой опыт, где процентные деривативы торгуются с котировкой 100 минус ставка и сроками обращения от одного месяца и до трех лет. В качестве базового актива используются межбанковские процентные ставки. Поскольку целевая аудитория нового фьючерса на ключевую ставку – это в основном физические лица, мы стремимся сделать параметры и порядок исполнения контракта максимально простыми", - добавил он.
"Сейчас мы обсуждаем с участниками рынка возможный дизайн контракта. Хотим отойти от международной практики и предложить прямую котировку — ключевую ставку: объем контракта в данном случае будет равен цене, умноженной на 1 000. Исполнение контракта планируется привязать к плановым заседаниям Банка России, а в качестве цены исполнения использовать значение ключевой ставки, объявленное в день исполнения", - продолжил он.
"Мы уверены, что этот новый инструмент станет важным шагом в развитии рынка процентных деривативов", - заключил Крекотень.