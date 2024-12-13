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Московская биржа планирует предложить фьючерс на ключевую ставку ЦБ

Московская биржа планирует предложить фьючерс на ключевую ставку ЦБ - 13.12.2024, ПРАЙМ

Московская биржа планирует предложить фьючерс на ключевую ставку ЦБ

Московская биржа планирует предложить фьючерс, базовым активом которого будет ключевая ставка Банка России, рассказал журналистам управляющий директор по... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T00:22+0300

2024-12-13T00:22+0300

2024-12-13T00:22+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует предложить фьючерс, базовым активом которого будет ключевая ставка Банка России, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень. "Мы хотим предложить производный инструмент, базовым активом которого будет ключевая ставка, чтобы привлечь внимание наших клиентов к процентным деривативам. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для доступа к инструментам срочного рынка", - сказал он. Он напомнил, что в настоящее время на срочном рынке доступны фьючерсы на процентные ставки RUSFAR и RUONIA. "Они ориентированы на профессиональных участников, сложны в понимании, что делает их менее популярными среди физических лиц, доля которых в объеме торгов на срочном рынке превышает 60%", - отметил он. "При разработке нового контракта мы опираемся на мировой опыт, где процентные деривативы торгуются с котировкой 100 минус ставка и сроками обращения от одного месяца и до трех лет. В качестве базового актива используются межбанковские процентные ставки. Поскольку целевая аудитория нового фьючерса на ключевую ставку – это в основном физические лица, мы стремимся сделать параметры и порядок исполнения контракта максимально простыми", - добавил он. "Сейчас мы обсуждаем с участниками рынка возможный дизайн контракта. Хотим отойти от международной практики и предложить прямую котировку — ключевую ставку: объем контракта в данном случае будет равен цене, умноженной на 1 000. Исполнение контракта планируется привязать к плановым заседаниям Банка России, а в качестве цены исполнения использовать значение ключевой ставки, объявленное в день исполнения", - продолжил он. "Мы уверены, что этот новый инструмент станет важным шагом в развитии рынка процентных деривативов", - заключил Крекотень.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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