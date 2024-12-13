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Московская биржа планирует запустить 35 новых инструментов на срочном рынке - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Московская биржа планирует запустить 35 новых инструментов на срочном рынке
Московская биржа планирует запустить 35 новых инструментов на срочном рынке - 13.12.2024, ПРАЙМ
Московская биржа планирует запустить 35 новых инструментов на срочном рынке
Московская биржа намерена запустить в 2025 году 35 новых инструментов на срочном рынке, в том числе планирует фьючерс на ключевую ставку, новые контракты на... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T00:31+0300
2024-12-13T00:31+0300
москва
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа намерена запустить в 2025 году 35 новых инструментов на срочном рынке, в том числе планирует фьючерс на ключевую ставку, новые контракты на страновые индексы, кофе и апельсиновый сок, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень. "Срочный рынок – самый широкий рынок с точки зрения возможностей управления риском – как валютным, так и страновым. И в этом году мы продолжили совершенствовать набор тех активов, которые доступны клиентам. Мы запустили уже 33 продукта в этом году. В следующем году планируем пройти отметку в 35 новых инструментов", - сказал он. "В планах на следующий год – создание фьючерса на ключевую ставку, новые контракты на страновые индексы, кофе и апельсиновый сок. Вместе с рынком продумываем дизайн контракта, базовым активом которого может стать фонд денежного рынка", - добавил он. По его мнению, важными событиями 2024 года стали расчет индекса IPO и старт торгов фьючерсом на него. "Крайне важно дать клиентам, которые хотят поучаствовать в росте рынка IPO, возможность вложиться в готовый портфель быстрорастущих компаний или застраховаться от возможного снижения. Мы продолжим совершенствовать линейку деривативов, связанных с рынком IPO, чтобы дать любому инвестору сформировать тот набор инвестиционных свойств портфеля, который он хочет", - отметил он.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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192
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москва
МОСКВА
00:31 13.12.2024
 
Московская биржа планирует запустить 35 новых инструментов на срочном рынке

Московская биржа планирует запустить в 2025 году 35 новых инструментов на срочном рынке

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа намерена запустить в 2025 году 35 новых инструментов на срочном рынке, в том числе планирует фьючерс на ключевую ставку, новые контракты на страновые индексы, кофе и апельсиновый сок, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.
"Срочный рынок – самый широкий рынок с точки зрения возможностей управления риском – как валютным, так и страновым. И в этом году мы продолжили совершенствовать набор тех активов, которые доступны клиентам. Мы запустили уже 33 продукта в этом году. В следующем году планируем пройти отметку в 35 новых инструментов", - сказал он.
"В планах на следующий год – создание фьючерса на ключевую ставку, новые контракты на страновые индексы, кофе и апельсиновый сок. Вместе с рынком продумываем дизайн контракта, базовым активом которого может стать фонд денежного рынка", - добавил он.
По его мнению, важными событиями 2024 года стали расчет индекса IPO и старт торгов фьючерсом на него. "Крайне важно дать клиентам, которые хотят поучаствовать в росте рынка IPO, возможность вложиться в готовый портфель быстрорастущих компаний или застраховаться от возможного снижения. Мы продолжим совершенствовать линейку деривативов, связанных с рынком IPO, чтобы дать любому инвестору сформировать тот набор инвестиционных свойств портфеля, который он хочет", - отметил он.
 
МОСКВА
 
 
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