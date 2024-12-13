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Московская биржа планирует запустить 35 новых инструментов на срочном рынке

Московская биржа планирует запустить 35 новых инструментов на срочном рынке - 13.12.2024, ПРАЙМ

Московская биржа планирует запустить 35 новых инструментов на срочном рынке

Московская биржа намерена запустить в 2025 году 35 новых инструментов на срочном рынке, в том числе планирует фьючерс на ключевую ставку, новые контракты на... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T00:31+0300

2024-12-13T00:31+0300

2024-12-13T00:31+0300

москва

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа намерена запустить в 2025 году 35 новых инструментов на срочном рынке, в том числе планирует фьючерс на ключевую ставку, новые контракты на страновые индексы, кофе и апельсиновый сок, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень. "Срочный рынок – самый широкий рынок с точки зрения возможностей управления риском – как валютным, так и страновым. И в этом году мы продолжили совершенствовать набор тех активов, которые доступны клиентам. Мы запустили уже 33 продукта в этом году. В следующем году планируем пройти отметку в 35 новых инструментов", - сказал он. "В планах на следующий год – создание фьючерса на ключевую ставку, новые контракты на страновые индексы, кофе и апельсиновый сок. Вместе с рынком продумываем дизайн контракта, базовым активом которого может стать фонд денежного рынка", - добавил он. По его мнению, важными событиями 2024 года стали расчет индекса IPO и старт торгов фьючерсом на него. "Крайне важно дать клиентам, которые хотят поучаствовать в росте рынка IPO, возможность вложиться в готовый портфель быстрорастущих компаний или застраховаться от возможного снижения. Мы продолжим совершенствовать линейку деривативов, связанных с рынком IPO, чтобы дать любому инвестору сформировать тот набор инвестиционных свойств портфеля, который он хочет", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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