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Московская биржа запустит новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Московская биржа запустит новую торгово-клиринговую систему "Сапфир"
Московская биржа запустит новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" - 13.12.2024, ПРАЙМ
Московская биржа запустит новую торгово-клиринговую систему "Сапфир"
Московская биржа планирует до конца года запустить новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами,... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T01:01+0300
2024-12-13T01:01+0300
финансы
банки
россия
москва
игорь марич
нпф
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует до конца года запустить новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами, рассказал журналистам представитель группы Игорь Марич. "До конца года мы планируем запустить новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами. Это полностью наши технологии, обеспечивающие тот же высокий уровень надежности, гибкости и скорости реализации изменений, к которому клиенты привыкли на биржевых рынках Московской биржи", - сказал он. По его словам, уже сейчас рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), который будет обслуживаться системой "Сапфир", является одним из наиболее растущих сегментов финансового рынка и при этом обладает большим потенциалом роста. "На нем проводят операции с инструментами управления валютными и процентными рисками большинство банков, формируются процентные кривые. В работе – дальнейшее расширение спектра и количества участников рынка, а также линейки инструментов, в том числе добавление инструментов для управления кредитными рисками и рыночными рисками товарного рынка", - сказал он. "В качестве инструмента управления кредитными рисками мы планируем вместе с основными участниками рынка реализовать в следующем году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS)", - добавил Марич. "Рынок стандартизированных производных финансовых инструментов сейчас играет ключевую роль в хеджировании процентных и валютных рисков. Им все активнее пользуются не только банки, но и страховые компании, НПФ. Количество клиентов на рынке СПФИ за год выросло на 30%. Это отражает ситуацию на рынке, когда все компании, работающие на финансовом рынке, используют этот сегмент для удовлетворения своих потребностей в хеджировании", - заключил он.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, банки, россия, москва, игорь марич, нпф
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Игорь Марич, НПФ
01:01 13.12.2024
 
Московская биржа запустит новую торгово-клиринговую систему "Сапфир"

Московская биржа планирует до конца года запустить торгово-клиринговую систему "Сапфир"

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует до конца года запустить новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами, рассказал журналистам представитель группы Игорь Марич.
"До конца года мы планируем запустить новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами. Это полностью наши технологии, обеспечивающие тот же высокий уровень надежности, гибкости и скорости реализации изменений, к которому клиенты привыкли на биржевых рынках Московской биржи", - сказал он.
По его словам, уже сейчас рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), который будет обслуживаться системой "Сапфир", является одним из наиболее растущих сегментов финансового рынка и при этом обладает большим потенциалом роста. "На нем проводят операции с инструментами управления валютными и процентными рисками большинство банков, формируются процентные кривые. В работе – дальнейшее расширение спектра и количества участников рынка, а также линейки инструментов, в том числе добавление инструментов для управления кредитными рисками и рыночными рисками товарного рынка", - сказал он.
"В качестве инструмента управления кредитными рисками мы планируем вместе с основными участниками рынка реализовать в следующем году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS)", - добавил Марич.
"Рынок стандартизированных производных финансовых инструментов сейчас играет ключевую роль в хеджировании процентных и валютных рисков. Им все активнее пользуются не только банки, но и страховые компании, НПФ. Количество клиентов на рынке СПФИ за год выросло на 30%. Это отражает ситуацию на рынке, когда все компании, работающие на финансовом рынке, используют этот сегмент для удовлетворения своих потребностей в хеджировании", - заключил он.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАИгорь МаричНПФ
 
 
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