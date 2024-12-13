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Московская биржа запустит новую торгово-клиринговую систему "Сапфир"

Московская биржа запустит новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" - 13.12.2024, ПРАЙМ

Московская биржа запустит новую торгово-клиринговую систему "Сапфир"

Московская биржа планирует до конца года запустить новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами,... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T01:01+0300

2024-12-13T01:01+0300

2024-12-13T01:01+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует до конца года запустить новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами, рассказал журналистам представитель группы Игорь Марич. "До конца года мы планируем запустить новую торгово-клиринговую систему "Сапфир" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами. Это полностью наши технологии, обеспечивающие тот же высокий уровень надежности, гибкости и скорости реализации изменений, к которому клиенты привыкли на биржевых рынках Московской биржи", - сказал он. По его словам, уже сейчас рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), который будет обслуживаться системой "Сапфир", является одним из наиболее растущих сегментов финансового рынка и при этом обладает большим потенциалом роста. "На нем проводят операции с инструментами управления валютными и процентными рисками большинство банков, формируются процентные кривые. В работе – дальнейшее расширение спектра и количества участников рынка, а также линейки инструментов, в том числе добавление инструментов для управления кредитными рисками и рыночными рисками товарного рынка", - сказал он. "В качестве инструмента управления кредитными рисками мы планируем вместе с основными участниками рынка реализовать в следующем году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS)", - добавил Марич. "Рынок стандартизированных производных финансовых инструментов сейчас играет ключевую роль в хеджировании процентных и валютных рисков. Им все активнее пользуются не только банки, но и страховые компании, НПФ. Количество клиентов на рынке СПФИ за год выросло на 30%. Это отражает ситуацию на рынке, когда все компании, работающие на финансовом рынке, используют этот сегмент для удовлетворения своих потребностей в хеджировании", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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