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Московская биржа представит планы по запуску утренних торгов

Московская биржа представит планы по запуску утренних торгов - 13.12.2024, ПРАЙМ

Московская биржа представит планы по запуску утренних торгов

Московская биржа планирует в ближайшее время представить планы по запуску утренних торгов на фондовом и срочном рынках, рассказал журналистам управляющий... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T01:16+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в ближайшее время представить планы по запуску утренних торгов на фондовом и срочном рынках, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень. "Мы находимся в дискуссии по поводу утренних торгов, и я думаю, что в ближайшее время эти планы представим. Сейчас конкретная дата не определена", - сказал он. По его словам, также биржа совместно с индустрией и регулятором вырабатывает концепцию по торгам в выходные и праздничные дни. "Это, наверно, один из вопросов, который беспокоит сейчас всю индустрию. Конечно, инвесторы и наши клиенты должны заниматься еще чем-то, кроме биржевых торгов, но мы готовы чутко реагировать на клиентский спрос. Вместе с индустрией и регулятором вырабатываем концепцию и ту дорожную карту, по которой могли бы запуститься торги в выходные", - сказал он. "Торги 24/7 невозможны без круглосуточной работы платежных систем и без соответствующего спроса со стороны ключевых клиентов на российском рынке. Мы продолжаем считать, что индустрия глобально движется к торгам 24/7. Но сроки будут зависеть от того, насколько это экономически выгодно всем субъектам. Конечный инвестор, мне кажется, сейчас не очень заинтересован в торгах 24/7", - заключил Крекотень.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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