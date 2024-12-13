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Биржи АТР снижаются вслед за динамикой на Уолл-стрит

Биржи АТР снижаются вслед за динамикой на Уолл-стрит - 13.12.2024, ПРАЙМ

Биржи АТР снижаются вслед за динамикой на Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются вслед за динамикой на биржах Уолл-стрит,... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T07:47+0300

2024-12-13T07:47+0300

2024-12-13T07:47+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются вслед за динамикой на биржах Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,49%, до 3 409,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,41%, до 2 083,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,64%, до 20 062,75 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,65%, до 2 498,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,45%, до 8 292,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,22%, до 39 410,5 пункта. Азиатские рынки подхватили негативные настроения бирж США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились, технологический индекс Nasdaq, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, опустился на 0,66%, Dow Jones - на 0,53%, S&P 500 - на 0,54%. Инвесторы обратили внимание на выход статистики по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 7 декабря составило 242 тысячи, увеличившись на 17 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 225 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя - до 220 тысяч с изначального уровня предыдущей недели в 224 тысячи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынки, торги, акции, сша, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite