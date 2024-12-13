Рынок выдохся, теперь слово за дивидендами

МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Российский фондовый рынок находится в зоне повышенной волатильности. Для уверенного роста как минимум нужно увидеть, что ЦБ прекратил повышение ставки. Пока такого нет. Кроме того, давление на рынок оказывает геополитическая ситуация."Транснефть" сохранит дивидендную политику. Основным аргументом становится тот факт, что сокращение чистой прибыли примерно на 20% является сложностью, но не обнуляет дивидендную базу. Более того, параметры бюджета предполагают получение дивидендов от компании. Собственно, это подтверждается соответствующим заявлением г-на Новака.Решение о дивидендах Fix Price оценивается позитивным. Однако ожидания по времени выплат были более консервативными: например, предполагалось, что компания примет его после того, как решит вопрос с корпоративными изменениями.В текущей конструкции, вероятно, придется также делать раздельный платеж – российским акционерам и во внешний депозитарий.Акции "квазииностранцев" подешевели: бумаги OZON упали на 4%, CIAN - на 3%. Перспективы OZON, в частности, смотрятся уверенными. Однако для реализации потенциала роста бумаги может потребоваться длительное время.Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Российский фондовый рынок находится в зоне повышенной волатильности. Для уверенного роста как минимум нужно увидеть, что ЦБ прекратил повышение ставки. Пока такого нет. Кроме того, давление на рынок оказывает геополитическая ситуация.
"Транснефть" сохранит дивидендную политику. Основным аргументом становится тот факт, что сокращение чистой прибыли примерно на 20% является сложностью, но не обнуляет дивидендную базу. Более того, параметры бюджета предполагают получение дивидендов от компании. Собственно, это подтверждается соответствующим заявлением г-на Новака.
Решение о дивидендах Fix Price оценивается позитивным. Однако ожидания по времени выплат были более консервативными: например, предполагалось, что компания примет его после того, как решит вопрос с корпоративными изменениями.
В текущей конструкции, вероятно, придется также делать раздельный платеж – российским акционерам и во внешний депозитарий.
Акции "квазииностранцев" подешевели: бумаги OZON упали на 4%, CIAN - на 3%. Перспективы OZON, в частности, смотрятся уверенными. Однако для реализации потенциала роста бумаги может потребоваться длительное время.
Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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