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Рынок выдохся, теперь слово за дивидендами - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Рынок выдохся, теперь слово за дивидендами
Рынок выдохся, теперь слово за дивидендами - 13.12.2024, ПРАЙМ
Рынок выдохся, теперь слово за дивидендами
Российский фондовый рынок находится в зоне повышенной волатильности. Для уверенного роста как минимум нужно увидеть, что ЦБ прекратил повышение ставки. Пока... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T08:10+0300
2024-12-13T08:10+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
рынок акций рф
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МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Российский фондовый рынок находится в зоне повышенной волатильности. Для уверенного роста как минимум нужно увидеть, что ЦБ прекратил повышение ставки. Пока такого нет. Кроме того, давление на рынок оказывает геополитическая ситуация."Транснефть" сохранит дивидендную политику. Основным аргументом становится тот факт, что сокращение чистой прибыли примерно на 20% является сложностью, но не обнуляет дивидендную базу. Более того, параметры бюджета предполагают получение дивидендов от компании. Собственно, это подтверждается соответствующим заявлением г-на Новака.Решение о дивидендах Fix Price оценивается позитивным. Однако ожидания по времени выплат были более консервативными: например, предполагалось, что компания примет его после того, как решит вопрос с корпоративными изменениями.В текущей конструкции, вероятно, придется также делать раздельный платеж – российским акционерам и во внешний депозитарий.Акции "квазииностранцев" подешевели: бумаги OZON упали на 4%, CIAN - на 3%. Перспективы OZON, в частности, смотрятся уверенными. Однако для реализации потенциала роста бумаги может потребоваться длительное время.Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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Дмитрий Скрябин
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Дмитрий Скрябин
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, рынок акций рф
Мнения аналитиков, российский рынок акций, рынок акций РФ
08:10 13.12.2024
 
Рынок выдохся, теперь слово за дивидендами

Аналитик Скрябин: рынок волатилен, но компании сохраняют дивиденды

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Российский фондовый рынок находится в зоне повышенной волатильности. Для уверенного роста как минимум нужно увидеть, что ЦБ прекратил повышение ставки. Пока такого нет. Кроме того, давление на рынок оказывает геополитическая ситуация.
"Транснефть" сохранит дивидендную политику. Основным аргументом становится тот факт, что сокращение чистой прибыли примерно на 20% является сложностью, но не обнуляет дивидендную базу. Более того, параметры бюджета предполагают получение дивидендов от компании. Собственно, это подтверждается соответствующим заявлением г-на Новака.
Решение о дивидендах Fix Price оценивается позитивным. Однако ожидания по времени выплат были более консервативными: например, предполагалось, что компания примет его после того, как решит вопрос с корпоративными изменениями.
В текущей конструкции, вероятно, придется также делать раздельный платеж – российским акционерам и во внешний депозитарий.
Акции "квазииностранцев" подешевели: бумаги OZON упали на 4%, CIAN - на 3%. Перспективы OZON, в частности, смотрятся уверенными. Однако для реализации потенциала роста бумаги может потребоваться длительное время.
Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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