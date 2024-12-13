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Давление на рынки, но биткоин подрастет

Давление на рынки, но биткоин подрастет - 13.12.2024, ПРАЙМ

Давление на рынки, но биткоин подрастет

В четверг, 12 декабря, рублевые пары закрылись небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,87%, до 103,46 руб., евро/рубль - на 0,78%, до 108,43 руб., | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T08:54+0300

2024-12-13T08:54+0300

2024-12-13T08:54+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В четверг, 12 декабря, рублевые пары закрылись небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,87%, до 103,46 руб., евро/рубль - на 0,78%, до 108,43 руб., юань/рубль - на 0,93%, до 13,80 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют: доллар - 103,95 руб., евро - 110,4804 руб.Российский рубль переживает непростой период. Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам, но рубль смог сгруппироваться и закрыться в плюсе. Видимо, как только решается проблема с дефицитом предложения валюты, рубль сразу начинает укрепляться. Ситуация на нефтяном рынке также складывается непросто. Баррель Brent подешевел на 0,14%, до $73,41. Котировки колеблются в узком диапазоне с 15 октября, испытывая влияние противоречивых факторов. С одной стороны, существуют серьезные опасения относительно замедления спроса на топливо и увеличения объемов поставок, что создает давление на стоимость нефти. Однако геополитическая напряженность удерживает "медведей" от резких спекулятивных движений. В последнюю неделю решение ОПЕК+ отложить плановое увеличение поставок на три месяца и продлить сокращение добычи до конца 2026 года стало знаковым событием. Более того, решение Саудовской Аравии снизить цены для азиатских покупателей лишний раз подтверждает опасения о возможном спаде спроса. Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете прогнозирует, что страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат добычу примерно на 1,5 миллиона баррелей в день, что превышает ожидаемый рост потребления в 1,1 миллиона баррелей. Это еще один сдерживающий фактор для цен на нефть. Покупателям нужно пройти $74,50, чтобы нивелировать на рынке медвежьи настроения до конца года. Возврат цены к $76,50 станет бычьим сигналом для участников рынка, которые ранее заняли выжидательную позицию. Пара доллар/рубль закрылась на уровне 103,46 руб. По рублю ничего не изменилось. Цена остается чувствительной к предложению и спросу на валюту на рынке. На сегодня торговый диапазон для доллара 102,00-105,50 руб. Чем дольше цена будет оставаться ниже 105 руб., тем выше вероятность нового теста уровня 100 руб. Индекс Мосбиржи упал на 0,79%, до 2492,63 п., индекс РТС - на 1,44%, до 755,39 п. К закрытию дня индекс IMOEX упал ниже 2500 п. Это еще раз подтверждает, что на ожиданиях повышения ставок до 23-25%, инвесторы отказываются от покупок акций по текущим ценам. По-прежнему рассматривается скатывание к уровню 2450 п. Если от него последует резкий отскок, то можно будет рассмотреть формирование симметричного треугольника с границами 2450 - 2562 п. Пара BTC/USDT снизилась на 1,11%, до $100004. Цена повышалась до $102540, но покупатели были вынуждены отпустить из-за падения фондовых индексов перед закрытием Нью-йоркской сессии. Рост на рынке наблюдался после выступления Трампа. Он выступил с заявлениями о криптовалютах, подчеркивая стратегическую важность для США стать мировым лидером в этой сфере. Во время церемонии открытия торгов на Нью-Йоркской бирже он прямо заявил, что не хочет уступать первенство Китаю и намерен сделать "что-то великое" с криптовалютой, чтобы обеспечить технологическое превосходство страны. Также избранный президент Дональд Трамп намекнул на создание стратегического резерва биткоинов. Из важных событий для всех рынков и рисковых активов - заседание ФРС США. Пара BTCUSDT торгуется около $100000, и очень важно, если покупатели смогут удерживать цену до 18 декабря, пока не пройдет пресс-конференция Дж. Пауэлла 18 декабря. Внешний фон прекрасный для продолжения восходящего движения. До $112000 все свободно. Где $112000, там и $130000.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков