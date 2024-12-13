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В Чехии назвали объем помощи Украине, оказанной с начала спецоперации

В Чехии назвали объем помощи Украине, оказанной с начала спецоперации - 13.12.2024, ПРАЙМ

В Чехии назвали объем помощи Украине, оказанной с начала спецоперации

Прага поставила Киеву после 24 февраля 2022 года ненужные чешской армии военные материалы на общую сумму в размере примерно 305 миллионов долларов. Об этом... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:02+0300

2024-12-13T17:02+0300

2024-12-13T17:02+0300

вооружения

чехия

украина

поддержка украины

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ПРАГА, 13 дек – ПРАЙМ. Прага поставила Киеву после 24 февраля 2022 года ненужные чешской армии военные материалы на общую сумму в размере примерно 305 миллионов долларов. Об этом сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на главу оборонного ведомства Яну Чернохову. Отмечается, что момента начала военных действий на Украине Чехия поставила Украине ненужное чешской армии военное оборудование на сумму 7,3 миллиарда крон (около 305 миллионов долларов). При этом в качестве донора, координатора и организатора Чехия приняла участие в поставках на Украину на сумму более трех миллиардов долларов, говорится в сообщении агентства. Агентство также сообщило со ссылкой на слова Черноховой, что за все время конфликта армия и оборонная промышленность республики поставили Киеву более 1,6 тысячи единиц военной техники и миллионы единиц боеприпасов всех калибров, подготовила более семи тысяч украинских военных как в Чехии, так и на территории Польши. Прага также активно содействует развитию связей между чешскими и украинскими оборонными предприятиями. Кроме того, Чернохова упомянула о вкладе Чехии в размере около 36 миллионов долларов в так называемую "чешскую инициативу", в рамках которой закупаются артиллерийские боеприпасы для киевского режима в странах, не входящих в ЕС. Также отмечается, что Чехия закупает боеприпасы, используя средства, вырученные от замороженных российских активов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241213/oruzhie-853556767.html

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чехия, украина, поддержка украины