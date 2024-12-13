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Число активных частных клиентов Мосбиржи вырастет до 15 миллионов человек
Число активных частных клиентов Мосбиржи вырастет до 15 миллионов человек - 13.12.2024, ПРАЙМ
Число активных частных клиентов Мосбиржи вырастет до 15 миллионов человек
Московская биржа надеется, что в ближайшие год-полтора число ее активных частных клиентов вырастет до 15 миллионов человек с нынешних 9,5 миллионов, рассказал... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T00:37+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа надеется, что в ближайшие год-полтора число ее активных частных клиентов вырастет до 15 миллионов человек с нынешних 9,5 миллионов, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.
"По количеству активных частных клиентов (которые делают хотя бы одну сделку в год) в этом году мы уже достигли отметки в 9,5 миллиона человек, в 2023 году их было 7,5 миллиона, а в 2022 году – 6,1 миллиона. Мы надеемся дойти до отметки в 15 миллионов человек в ближайшие год-полтора", - сказал он.
"Корпоративных клиентов, которые уже пользуются через брокеров всеми продуктами и услугами Московской биржи, сегодня насчитывается 7 тысяч, целимся в ориентир 10 тысяч", - добавил Крекотень.
Всего на Мосбирже брокерские счета имеют 34,7 миллиона человек, ими открыто 63,2 миллиона брокерских счетов.
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бизнес, финансы, москва
Число активных частных клиентов Мосбиржи вырастет до 15 миллионов человек
Крекотень: число активных частных клиентов Мосбиржи вырастет до 15 миллионов человек
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа надеется, что в ближайшие год-полтора число ее активных частных клиентов вырастет до 15 миллионов человек с нынешних 9,5 миллионов, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.
"По количеству активных частных клиентов (которые делают хотя бы одну сделку в год) в этом году мы уже достигли отметки в 9,5 миллиона человек, в 2023 году их было 7,5 миллиона, а в 2022 году – 6,1 миллиона. Мы надеемся дойти до отметки в 15 миллионов человек в ближайшие год-полтора", - сказал он.
"Корпоративных клиентов, которые уже пользуются через брокеров всеми продуктами и услугами Московской биржи, сегодня насчитывается 7 тысяч, целимся в ориентир 10 тысяч", - добавил Крекотень.
Всего на Мосбирже брокерские счета имеют 34,7 миллиона человек, ими открыто 63,2 миллиона брокерских счетов.