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Дайджест российских СМИ - 13 декабря

Дайджест российских СМИ - 13 декабря - 13.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 13 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T04:14+0300

2024-12-13T04:14+0300

2024-12-13T04:14+0300

россия

рф

москва

сша

владимир путин

дональд трамп

си цзиньпин

госдума

единая россия

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853538559.jpg?1734052450

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Ко всеобщей наградости - Какая ода была исполнена в Екатерининском зале Кремля, а какая - нет - 12 декабря, в День Конституции, в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручал государственные награды людям, которые их заслужили. - Товар показали полисом - Продавцам на маркетплейсах предложили страховку - Ряд страховых компаний заявил о планах запустить страхование для продавцов маркетплейсов. На фоне стремительного роста сегмента e-commerce, в том числе через маркетплейсы, и большого количества потенциальных клиентов это направление выглядит привлекательным. - Штрафы способны на большее - Госдума утвердила повышение санкций за нарушения ПДД - Госдума приняла поправки к КоАП, усиливающие наказание за нарушения ПДД с 1 января 2025 года. Санкции по одиннадцати составам правонарушений, в том числе за превышение скорости, проезд на красный свет, езду без ремня безопасности, повышаются в полтора раза. - Допускная способность - Порядок выдачи разрешений на международные полеты изменят - Как выяснил "Ъ", Минтранс установит новый порядок выдачи допусков для перевозчиков на международные рейсы. Заявки будут приниматься онлайн, их рассмотрение будет проходить без участия авиакомпаний, и одним из факторов будет наличие в парке отечественной техники. - Год России в СНГ - В Москве прошло заседание межправсовета объединения - В Москве в четверг прошло последнее в этом году заседание межправительственного совета Содружества независимых государств (СНГ) - премьер-министры подвели итоги председательства РФ в объединении и обсудили планы на будущее. - Искусственный интеллект уклоняется от работы - Готовность компаний к внедрению технологии в РФ снижается - Готовность бизнеса к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году несколько сократилась по сравнению с и так невысоким уровнем прошлого года, свидетельствуют данные Центра развития ИИ при правительстве. Ситуация обусловлена нехваткой данных и кадров для развития и использования технологии. - Сигналы упаковывают в прогнозы - ЕЦБ снижает ставки и не ждет быстрого восстановления экономики - Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг снижением ставок продолжил процесс смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в еврозоне. Хотя победу над инфляцией регулятор пока не констатирует, смягчение его монетарной политики на ближайших заседаниях, по всей видимости, продолжится. - Муниципальная реформа не вписалась в консенсус - Дума отложила рассмотрение законопроекта о МСУ ради сохранения межфракционного согласия - Госдума в четверг, по ранее утвержденному плану, должна была рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона о местном самоуправлении (МСУ). Однако накануне вечером стало известно, что совет палаты решил перенести рассмотрение на 2025 год. - Спецоперация, неоколониализм и немного выборов - "Единая Россия" определилась с тематическим наполнением декабрьского съезд - В субботу "Единая Россия" (ЕР) проведет очередной съезд, на котором Владимир Якушев, работающий пока в статусе врио, должен стать полноценным секретарем генсовета ЕР. Других масштабных кадровых изменений источники "Ъ" в партии на данный момент не ждут: заместители господина Якушева, скорее всего, сохранят свои посты. - Рязань посадочная - Экс-губернатора арестовали вслед за его заместителем и сенатором - В Москве арестовали Николая Любимова, который накануне добровольно сложил с себя полномочия члена Совета федерации от Рязанской области. СКР обвиняет его в получении взяток на предыдущей должности - рязанского губернатора. - Гектары разбили на тома - Фигуранты масштабного расследования растраты в СНТ "Северная жемчужина" - Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела о растрате средств СНТ "Северная жемчужина" в Ленинградской области. По данным следствия, фигуранты, среди которых бывший председатель товарищества адвокат Андрей Кудрин, расхищали деньги, собранные с владельцев участков. - Приглашениями Америка полнится - Дональд Трамп позвал Си Цзиньпина на свою инаугурацию - Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию китайского лидера Си Цзиньпина. Этот беспрецедентный шаг сделан на фоне обещаний господина Трампа ввести новые антикитайские меры. - Спастись от нерядового Дональда - Союзники США по НАТО пытаются договориться о расходах на оборону, чтобы задобрить будущего главу Белого дома - Страны Европы, входящие в НАТО, начали переговоры об увеличении целевого показателя расходов на оборону до 3% ВВП. Процесс стартовал на фоне претензий новоизбранного президента США Дональда Трампа к союзникам, которые, по его мнению, тратят на военные нужды сильно меньше Вашингтона. - Крах Дамаска пробуждает сторонников халифата - Антитеррористические операции в Сирии ставят на паузу - Курдские отряды в Сирии объявили о заморозке операций против "Исламского государства" (ИГ, признано в России террористическим и запрещено). Контролирующие северо-восток страны военные формирования выступали основными партнерами США "на земле" в борьбе с терроризмом, но сейчас их усилия полностью сконцентрированы на отражении атак близких к Турции группировок. - Топливо заправили к празднику - Бензин дорожает на бирже перед Новым годом - Цены на наиболее востребованные марки бензинов, которые падали на бирже с конца ноября после открытия экспорта для НПЗ, развернулись. В четверг котировки Аи-95 выросли на 0,5%, Аи-92 - на 0,8%. Аналитики сомневаются в долгосрочности тренда с учетом профицита топлива на рынке и связывают его с подготовкой страны к Новому году. - Долги на стадии котлована - Застройщикам все труднее обслуживать свои облигации - На фоне ужесточения денежно-кредитной политики доходность облигаций эмитентов из стройиндустрии возросла более чем вдвое с начала 2024 года. В таких условиях рассчитаться с существенной частью задолженности девелоперам крайне трудно, несмотря на снижение в 2025 году на 54% объема погашения выпущенных ими ранее облигаций. - Новые регионы наполняются госбанками - Однако существующие риски ограничивают появление игроков - Крупнейшие российские госбанки активно развивают свое присутствие в новых российских регионах. Причем в 2025 году они собираются значительно увеличить количество полноформатных офисов. - Профучастники тянутся к цифре - ЦФА получили двух новых операторов - За последний месяц реестр операторов информационных систем пополнился регистратором и брокерской компанией. И такое подключение профучастников рынка ценных бумаг к рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) становится трендом. При этом российские власти собираются со следующего года проводить трансграничные сделки с ЦФА на золото. - Бесплатный совет директоров - Когда можно лишить вознаграждения за участие в управлении предприятием - Верховный суд РФ (ВС) решит, в каком случае можно не вы- плачивать вознаграждение членам совета директоров (СД). Бывший председатель СД требует за год работы компенсацию в размере, утвержденном акционерами (около 2,3 миллионов рублей), компания платить отказалась. - Свинина переходит границы - Российские производители стали увеличивать поставки в Сербию - Один из крупных российских производителей свинины ГК "Агроэко" начала отправлять свою продукцию в Сербию. В 2024 году поставки такой продукции из РФ в эту страну выросли на 66%. - ИИ разгоняет облачность - Рынок инфраструктурных IT-сервисов вырос до 165,6 миллиардов рублей - Отечественный рынок облачных сервисов за 2024 год вырастет на 36,3% в рублях, однако в долларах США рост составит всего 8,6% из-за падения курса национальной валюты, оценили в iKS-Consulting. - Цели массового киберпоражения - Хакеры выбирают своей мишенью интернет вещей - Эксперты по кибербезопасности предупредили о возрастающих рисках для устройств интернета вещей (IoT) на промышленных предприятиях, где за неполный 2024 год каждая вторая кибератака проводилась с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО). - У логистов все складно - Техника и оборудование для хранения дорожают из-за ослабления рубля - Из-за ослабления курса рубля и роста лизинговых ставок стоимость базового оборудования для складов выросла на 25% за год. Это накладывается на ограниченное предложение: с рынка ушли основные европейские производители, которых заменяют только китайские поставщики. - Любишь кататься - люби и китайское ввозить - Как машины из КНР стали доминировать в России - За почти три года с начала исхода из РФ автомобильных брендов из ЕС, Японии, Южной Кореи и США на российском рынке новых легковых машин стали доминировать китайские марки. Их доля с 2022 года выросла на 50 процентных пунктов, и только за этот год число автомобильных брендов из КНР в РФ увеличилось в два раза. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Весь госзаказ на IT-разработку могут сосредоточить в центре экспертизы Минцифры - Эксперты опасаются задержек с информатизацией из-за "узкого горлышка" согласований - ФБГУ "Центр экспертизы и координации информатизации" (ЦЭКИ), подведомственное Минцифры, может стать единым центром согласования IT-расходов всех государственных органов власти. Об этом "Ведомостям" рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко (курирует в том числе IT-отрасль). - Эксперты BIS предложили изменить правило ДКП для центральных банков - Их идея может быть актуальна для российских реалий, считают экономисты - Денежно-кредитная политика (ДКП) не должна быть слишком жесткой, если инфляция обусловлена ограниченным предложением, а не ростом спроса. К такому выводу пришли эксперты Банка международных расчетов (Bank for International Settlements; BIS) в научном докладе "Целевые правила Тейлора: некоторые доказательства и теория". - Как началась и закончилась в Госдуме дискуссия о реформе МСУ - Решение отложить принятие закона спровоцировало конфликт между Володиным и Крашенинниковым - Во время обсуждения повестки Госдумы 12 декабря (проходит в закрытом режиме) произошел жаркий спор между спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и главой комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым (оба – "Единая Россия"), который был соавтором проекта закона о местном самоуправлении (МСУ). - ЛДПР проведет кадровые изменения на съезде - Будет обновлена ЦКРК, а высший совет могут пополнить экс-глава Партии дела Бабкин и советник Слуцкого Воропаева - На съезде ЛДПР, который пройдет 13 декабря на ВДНХ, могут произойти кадровые перестановки в высшем совете партии. Четыре источника "Ведомостей", близкие к ЛДПР, сообщили, что обсуждается включение в этот орган экс-лидера ликвидированной Партии дела, главы экономического совета ЛДПР Константина Бабкина. - Герой России Владислав Головин возглавит движение "Юнармия" - Он один из участников кадровой программы для участников спецоперации "Время героев" - "Юнармию" может возглавить Герой России Владислав Головин. Об этом "Ведомостям" рассказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). Он может стать начальником главного штаба движения. Ранее эту должность занимал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, но он сложил полномочия 20 ноября 2024 года. - Благотворительные фонды обяжут подтверждать свои соцсети через "Госуслуги" - Такая мера защитит российских филантропов от мошенников, уверены депутаты - Некоммерческие организации (НКО) в форме благотворительного фонда могут обязать подтверждать свои страницы в соцсетях через портал "Госуслуги". Соответствующий законопроект внесли 12 декабря в Госдуму семь членов фракции "Единая Россия", в их числе депутаты нижней палаты Ольга Занко, Антон Горелкин и Эльвира Аиткулова, а также сенатор Сергей Рябухин. - Врачи получили за онконастороженность лишь треть выделенных на это средств - Изменение порядка выплат в 2024 году пока коренным образом не поменяло ситуацию - Российские врачи за девять месяцев 2024 года получили за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации 12,8 миллионов рублей – лишь треть (33,7%) от выделенных на эти цели средств. Такие выводы приводятся в оперативном докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). - Дмитрий Медведев провел с Си Цзиньпином в Пекине переговоры об Украине - Россия по-прежнему хочет учета реалий на земле, а Китай – деэскалации - Председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел 12 декабря переговоры в Пекине с генсеком ЦК КПК и председателем КНР Си Цзиньпином. Ему он передал личное послание от президента России Владимира Путина, а на повестке дня была, по словам Медведева, ситуация на Украине и сирийский кризис. - Кто займет место Ирана в Сирии - В период гражданской войны в Сирии Ирану подчинялись до 30 000 бойцов - Израиль использует разногласия внутри мусульманских стран для продолжения своей агрессивной политики в секторе Газа, Ливане и Сирии. - Киев не захотел платить за разбирательство с Фридманом - Юристы называют нежелание Киева платить попыткой затянуть процесс о конфискации "Альфа-банк Украина" - Люксембургская структура Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова ABH Holdings (ABHH) оплатила за Украину ее первоначальные расходы на разбирательство по поводу конфискации Киевом "Альфа-банк Украина". - Минцифры рассчитывает привлечь 700 000 IT-специалистов к 2030 году - Эксперты опасаются, что темпы подготовки новых кадров не успевают за ростом спроса со стороны работодателей - За последние четыре года рост количества специалистов IT-сферы составил более 50%, абсолютное число специалистов превысило 850 000 человек, уточнил министр. Он заявил, что только за последние восемь месяцев в отрасль пришло 100 000 специалистов при средней зарплате в 185 000 рублей. - Китай вырвался в лидеры по числу деловых авиаперелетов из России - Авиакомпании подстраиваются под спрос, открывая новые направления - На рынке деловых авиаперелетов в этом году сменилось самое емкое направление: Китай вырвался вперед, потеснив Турцию. Это следует из расчетов, сделанных для "Ведомостей" сервисом "OneTwoTrip для бизнеса" и компанией "Аэроклуб", занимающейся организацией деловых поездок и корпоративных мероприятий. - "Сбер" будет искать новые лекарства с помощью ИИ - Пока в мире еще не было одобрено ни одного лекарства, созданного с помощью нейросетей - В I квартале 2025 г. "Сбер" совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI (принадлежит "Сберу") создадут центр, который займется разработкой лекарственных препаратов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). - Правительство добавило денег на компенсации закрытым из-за СВО аэропортам - Суммарный объем субсидий в 2024 году стал максимальным за три года - Правительство направит в 2024 году дополнительно более 10,5 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов 10 аэропортов центральных и южных регионов, закрытых для полетов гражданской авиации после начала СВО на Украине в 2022 году из соображений безопасности. - Мосбиржа хочет запустить фьючерсы на ключевую ставку и фонд ликвидности - Всего площадка планирует запустить 35 новых инструментов срочного рынка в 2025 году - Московская биржа планирует запустить фьючерсный контракт на ключевую ставку Банка России, рассказал журналистам управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы в январе и вырастут на 7,3% - В январе 2025 года впервые с 2016 года проиндексируют пенсии работающих пенсионеров, напомнили в Соцфонде - Повышение коснется более 7,8 миллионов россиян, которые продолжают свою трудовую деятельность после выхода на пенсию. Их пенсионные выплаты вырастут на прогнозируемый уровень инфляции - 7,3%. При этом сумму прибавки рассчитают из увеличенного размера пенсии, полученного с учетом пропущенных индексаций в предыдущие годы. - QR-коды вместо мелкого шрифта. С 1 марта банкам придется сообщать полную информацию в рекламе кредита - Банки начнут уходить от мелкого шрифта в рекламе кредитов - С 1 марта мелкий шрифт в рекламе кредитов будет исчезать. Банки начнут вместо него указывать QR-коды, отсылающие на сайт с полной информацией, и вставлять предупреждающие фразы, говорят опрошенные "РГ" эксперты. Такой законопроект в третьем чтении приняла Госдума. - С 1 января вырастут штрафы водителям. Что еще изменится в жизни автовладельцев? - Штрафы водителям вырастут в полтора раза с 1 января - Нарушать на дорогах в новом году станет дороже ориентировочно в полтора раза. Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях закон об увеличении штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Наказание ужесточается по 11 статьям. Кроме того, сокращается скидка на уплату штрафов. Если раньше можно было заплатить его половину в течение 20 дней с момента вынесения, то после вступления в силу закона - 75 процентов. Правда, в течение 30 дней. - "Мужественные люди, достоверно отражающие происходящие события": Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам - Путин вручил госнаграды Поддубному, Пахмутовой и исполнительнице роли Степашки - Президент РФ Владимир Путин в День Конституции в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся россиянам. Среди них - известные деятели культуры, военкоры, политики, учителя, врачи, работники промышленности и сельского хозяйства. - Путин: Россия должна стать лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения искусственного интеллекта во всех сферах жизни. - Сейчас он активно используется в госуправлении, образовании, медицине. Владимир Путин принял участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря на площадке Сбера. - Михаил Мишустин подвел предварительные итоги председательства России в СНГ - В Москве прошла встреча Совета глав правительств СНГ. - Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил коллегам провести заседание на площадке МГТУ им. Баумана, чтобы заодно посмотреть, какие условия в нашей стране стараются создавать для студентов и какие разработки из этого получаются. Тем более что многие молодые люди с пространства Содружества ежегодно поступают в российские вузы. К новому учебному году Бауманка получила значительное обновление. В сентябре в ней открыли новый кампус, сеть которых постепенно создается по всей стране. - Власть - Матвиенко и Ашимбаев подписали план межпарламентского сотрудничества на три года - Благодаря усилиям Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева отношения Москвы и Астаны вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявила Валентина Матвиенко. Во время официального визита в Астану председатель Совета Федерации встретилась с президентом Казахстана и спикером Сената Мауленом Ашимбаевым. - Владимир Путин потребовал не завышать стоимость ВСМ без объективных причин - Не успели первые рельсы лечь в полотно высокоскоростной железной дороги (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, а президенту Владимиру Путину пришлось заняться проталкиванием проекта сквозь ведомственные согласования. - О наличии сложностей главе государства сообщил руководитель Сбербанка Герман Греф. На совещании с членами правительства президент хотел узнать планы по поддержке угольной отрасли страны и заодно по традиции затронуть актуальные вопросы. - Самоходка 2С42 "Лотос" в ближайшее время поступит в российские войска - Перспективное самоходное артиллерийское орудие САО 2С42 "Лотос" проходит государственные испытания, в том числе апробируется в зоне специальной военной операции. - В ближайшее время российские десантники получат на вооружение самоходку, сочетающую в себе возможности пушки, гаубицы и миномета. Самоходка 2С42 "Лотос" калибра 120 мм разработана в интересах Воздушно-десантных войск. Понятно, что машина, которая должна помогать "крылатой пехоте" накрывать огнем позиции противника, имеет ряд уникальных характеристик. - В голосовании ЦБ за символы для новой тысячерублевки победил теплоход "Метеор" - На официальном сайте ЦБ завершилось народное онлайн-голосование за символы для новой тысячерублевой банкноты. - В течение двух недель можно было отдать свой голос за одну из 25 отобранных экспертами достопримечательностей Поволжья. В итоге больше всего голосов набрал скоростной теплоход на подводных крыльях "Метеор", который производится в расположенном на реке Волге городе Зеленодольске. - В Госдуме объяснили отклонение законопроекта о выходном 31 декабря - Нет необходимости спешить с утверждением 31 декабря выходным днем, поскольку кабмин, как правило, и так пытается сделать его нерабочим за счет замены. - Об этом сказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что есть много предложений, например, по сокращению новогодних каникул и увеличению весенних, чтобы люди могли заняться посадками на огородах. - Макрон в поход собрался - Президент Франции обсуждал в Польше отправку на Украину западных военных под видом миротворцев - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг совершил визит в Польшу, когда, откровенно говоря, у него дома дел было невпроворот. В стране до сих пор не назначен новый премьер-министр, который взялся бы за формирование правительства, хотя было обещано с этим разобраться еще в начале недели. Впрочем, как ожидалось, по возвращении из Варшавы Макрон в пятницу все же назовет кандидата в премьеры. - Трамп набирает команду из миллиардеров, а обещал быть президентом работяг - Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа еще не сформирована, а СМИ уже наперебой называют ее богатейшей в американской истории. - Дело в том, что в команде, которую подбирает себе республиканец, рекордное количество обладателей состояний от одного миллиарда долларов и выше - таких на сегодня набралось уже 14 человек. - Шольц поставил перед бундестагом вопрос о доверии - Канцлер Германии Олаф Шольц поставил перед бундестагом вопрос о доверии. - Голосование состоится в понедельник примерно в 15 часов по берлинскому времени, но его исход в принципе уже известен: доверия от парламента Шольц не получит. Практически все в бундестаге хотят скорейшей отставки канцлера вместе с правительством и проведения новых выборов. Поддержат Шольца, скорее всего, только его собственные соратники по Социал-демократической партии (СДПГ), и то только потому, что иначе нельзя. - Гуттериш: Скоро две африканские страны станут постоянными членами СБ ООН - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в скором времени две африканские страны будут представлены в качестве постоянных членов Совбеза. - "Наиболее серьезные препятствия на пути вхождения государств Африки в состав Совбеза преодолены, достигнут консенсус", - подчеркнул Гутерриш во время турне по югу континента. Он пообещал, что расширение Совета Безопасности завершится до окончания его мандата в 2026 году. - Поезд по расписанию - Власти Грузии дают возможность Зурабишвили спокойно досидеть до конца президентского срока - Руководство православной церкви Грузии выступило с резким осуждением сторонников евроинтеграции: в ходе протеста те сожгли гроб, в котором было изображение лидера "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Чем ближе президентские выборы, тем больше вероятность новых провокаций при поддержке западных спецслужб, о чем предупредила Служба госбезопасности Грузии. - Появились новые схемы обмана с фальшивыми доверенностями - В Федеральной нотариальной палате отметили резкий рост числа обращений от людей, которые становятся жертвами новых схем мошенничества: аферисты используют для запугивания фальшивые доверенности на портале "Госуслуги". - Например, аферисты обманным путем получают доступ к аккаунтам граждан на "Госуслугах" и загружают в их личные кабинеты липовые нотариальные доверенности, которые на самом деле сделаны на коленке и никакого отношения к нотариату не имеют. - Бывший губернатор Рязанской области арестован за получение взятки - В четверг Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. - Экс-чиновника обвиняют в совершении коррупционного преступления. По решению суда он отправлен в следственный изолятор сроком на два месяца. По версии следствия, Любимов в период руководства регионом получил взятку в особо крупном размере "в виде денег и иного имущества за общее покровительство и попустительство по службе". - Граждане смогут дистанционно участвовать в разбирательствах в полиции - Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на цифровизацию производства по делам об административных правонарушениях - Разобраться со многими делами, например водительскими нарушениями, станет проще. Первое: закрепляется возможность дистанционного участия в производстве по делу об административном правонарушении. Не надо будет никуда ходить, чтобы вас наказали. Достаточно будет провести веб-конференцию, скажем, с группой разбора ГАИ. По крайней мере, в теории такое будет возможно. - Выдавать мигрантам документ о знании русского теперь могут только госучреждения - Глава государства скорректировал порядок приема в российское гражданство - Речь идет об оформлении сертификатов для иностранных граждан (Указ Президента РФ N 1062). Напомним, что у нас действовало правило, по которому при приеме в российское гражданство приезжий должен представить документ, который подтверждал, что гражданин владеет русским языком. Это требование было прописано в пункте 39 Указа Президента РФ от 22 ноября 2023 г. N 889. - Состоялся телемост с участниками Московской молодежной антарктической экспедиции - В Москве в школе N 1514 состоялся телемост между участниками Московской международной Антарктической экспедиции-2024, педагогами и одноклассниками юных путешественников - Экспедицию, которую возглавил известный российский путешественник, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро, прибыла в Антарктиду 5 декабря в составе двух отрядов: "Антарктическая наука" и "Московские профессионалы". Сейчас идет восьмой день пребывания школьников в Антарктиде. Его они проводят на станции "Москва". - Сказка о мужике и пиве - Почему деревенские мужики должны отвечать за упавшее на дорогу пиво - В Туймазинском районе Башкирии рядом с селом Кандры на трассе М-5 10 декабря около 20 часов произошло ДТП с фурой, перевозившей пиво. Большегруз налетел на отбойник, его частично утащило в кювет, и из рефрижератора на дорогу посыпались сотни палеток с пивом - к радости сельчан, бросившихся собирать баночки хмельного и сумками уносить домой. - В Подмосковье ввели новую меру поддержки для военнослужащих - Депутаты Московской областной Думы приняли закон о новой единовременной выплате для участников специальной военной операции - Выплата в размере 500 тысяч рублей будет положена тем, кто не реализовал право на получение бесплатного земельного участка. Обеспечить землей бойцов, награжденных государственными наградами за участие в СВО, президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов в прошлом году. - В Удмуртии увеличена выплата усыновителям - Депутаты регпарламента приняли решение увеличить в 10 раз единовременную выплату усыновителям в Удмуртии - Изменения к закону "О мерах по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" вступят в силу с нового года. С 1 января любая приемная семья, заявившая о решении официально дать сироте свою фамилию, сможет рассчитывать на получение миллиона. Министр социальной политики и труда республики Ольга Лубнина пояснила: чем больше детей, тем больше денег, но живых миллионов приемные родители не увидят. - В Москве прошел IX Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский бал - Более двух с половиной тысяч юношей и девушек, тридцать пять государств - таковы главные цифры IX Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала, прошедшего в Гостином дворе. В этом году бал проводился в поддержку специальной военной операции и был приурочен ко Дню Героев Отечества и посвящен Году семьи. - В Югре чиновникам запретят сарказм, отписки и грубость в ответ на жалобы граждан - В Югре разработан и готовится к принятию документ, которым чиновникам будет запрещено давать формальные, бездоказательные ответы на обращения жителей, поданные через Госуслуги - Так, чиновникам нельзя будет давать заявителям неконкретные ответы с использованием ничего не значащих фраз таких, как "вопрос взят на контроль", "принято в обработку" и им подобных. - Как формируются национальные календари прививок и чего не хватает в российском? Разговор с академиком РАН Лейлой Намазовой-Барановой - Академик Лейла Намазова-Баранова: Какие прививки необходимо добавить в календарь - Сезонные капризы погоды "активизируют" проблемы вакцинации. О них по-прежнему много говорят, спорят. Они - тема специальных обсуждений, симпозиумов. А ведь первый эксперимент с вакциной состоялся... 14 мая 1796 года. Именно в тот день великий Эдвард Дженнер впервые ввел вирус оспы восьмилетнему мальчику, проверяя свою гипотезу. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - На урегулированной основе - Москва и Будапешт продолжат консультации по Украине - Вопрос использования Венгрии как площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине не обсуждался во время недавнего диалога российского лидера Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана. - Без чувства метра - Банки стали задирать ставки по ипотеке до 100% - Банки начали искусственно задирать ставки при выдаче ипотеки. Появились случаи, когда финансовые организации выдают дополнительную часть кредита к льготной программе под крайне большой процент, например под 100%. - Финальный рекорд - Рынок ожидает роста ключевой до 23% в декабре - Ключевую ставку снова поднимут на заседании ЦБ 20 декабря - согласно консенсус-прогнозу "Известий", она достигнет 23%. Инфляция продолжает расти - до 9% в декабре, а перед новогодними праздниками тренд традиционно только усиливается. Дополнительное давление как на цены, так и на инфляционные ожидания оказывает недавнее ослабление рубля. - Те, что должны - Авиакомпаниям продлят отсрочку по лизинговым платежам на пять лет - к 2030 году могут накопиться неподъёмные суммы - Власти продлят авиакомпаниям отсрочку по лизинговым платежам за самолёты. Перевозчики должны до 2030-го перечислять средства на спецсчета типа "С", однако в реальности не все это делают, так как деньги лежат там мёртвым грузом, иностранные арендодатели их не забирают. - Минный нрав - Созданы комплекты для обезвреживания устройств с магнитным взрывателем - В службу гуманитарного разминирования, действующую в Донбассе, начали поставлять немагнитные наборы сапёра. В них входят минные маркеры из прочного пластмассового материала, сапёрные щупы с двумя диэлектрическими иглами, маркеры гуманитарного разминирования из стеклопластика и другое снаряжение, не содержащее металлические элементы. - Знак за отличие - Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам в День Конституции - В День Конституции десятки выдающихся граждан страны, среди которых учителя, артисты, композиторы, врачи и общественники, были по традиции отмечены государственными наградами. Владимир Путин 12 декабря вручил знаки отличия в Екатерининском зале Кремля: один из первых "Золотую Звезду" Героя России из рук президента получил военкор Евгений Поддубный за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. - "С Турцией и Индией мы ожидаем торговлю в пределах 60 миллиардов долларов по итогам года" - Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев - о росте показателей в ЕАЭС и ближайших проектах в сфере цифровизации - По итогам года доля стран глобального Юга в товарообороте с ЕАЭС составит 75%, таким образом союз полностью перестроил свои приоритеты, сообщил "Известиям" министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. - Обратить в поддержку - "Единая Россия" усилит помощь участникам СВО - "Единая Россия" работает над дополнительными мерами поддержки участников СВО, включая их трудоустройство, сообщили "Известиям" в Госдуме. Это найдёт отражение в народной программе партии, изменения в которую внесут 14 декабря на ежегодном съезде. - Южный коллектив - Боливия и Куба станут партнёрами БРИКС с 1 января - С 1 января в состав БРИКС в качестве стран-партнёров войдут Куба и Боливия. Об этом "Известиям" рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Переговоры относительно включения 13 государств в группу в статусе партнёров пока не завершились, но отказов Россия, по словам Рябкова, ни от одной из приглашённых стран не получала. - Президентская компания - ЕС вмешивается в дела Грузии накануне выборов - Приезд делегации Европарламента в Грузию можно рассматривать исключительно как очередное вмешательство Запада в политику страны. Об этом "Известиям" заявил член ЕП от Франции Тьерри Мариани. Западные политики 12 декабря встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, призвав пересмотреть итоги парламентских выборов. - Естественный забор - Аудитория российских видеосервисов увеличилась за год на 30 миллионов - Аудитория российских видеосервисов увеличилась за год более чем на 30 миллионов: у "VK Видео" - на 4,3 миллионов, до 72,2 миллионов, у "VK Клипов" - на 9,8 миллионов, до 66,6 миллионов, у Rutube она подскочила на 17,9 миллионов, до 58,3 миллионов, рассказали "Известиям" в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). По словам экспертов, интерес к отечественным площадкам вырос на фоне замедления YouTube. - Дорожная завязка - Повлияет ли увеличение штрафов на количество нарушений ПДД - Штрафы за нарушение части правил дорожного движения выросли в полтора раза. В четверг, 12 декабря, такие поправки к законопроекту приняли сразу во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Платить больше россияне станут за "популярные" нарушения ПДД - превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и пьяное вождение. - Утильные истории - Россияне скупают автомобили перед повышением платежей - Спрос россиян на новые автомобили за осень 2024-го вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили площадки по продаже машин. Одни из главных причин - рост утильсбора в октябре 2024-го и его плановое повышение с 1 января 2025-го, отметили эксперты. - Завернули пластик - Кто и зачем скупает чужие банковские карты - Судя по рекламе на стенах домов и асфальте больших городов России, а также в Telegram-каналах и даркнете, на чёрном рынке готовы скупать у россиян банковские карты. "Известия" вместе с экспертами разбирались, для каких махинаций криминалитету понадобился пластик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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