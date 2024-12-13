https://1prime.ru/20241213/ekspert-853538381.html

Эксперт рассказала, как правильно выбрать электрокамин

Эксперт рассказала, как правильно выбрать электрокамин - 13.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как правильно выбрать электрокамин

Электрокамин - популярный прибор для квартир и домов, в том числе и для создания новогоднего настроения, при его покупке необходимо учитывать размер комнаты,... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T03:26+0300

2024-12-13T03:26+0300

2024-12-13T03:26+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Электрокамин - популярный прибор для квартир и домов, в том числе и для создания новогоднего настроения, при его покупке необходимо учитывать размер комнаты, мощность камина, а также требования пожарной безопасности, такими советами поделилась с РИА Новости эксперт компании "ВсеИнструменты.ру" Александра Чихринова. "При покупке электрокамина надо обязательно учитывать габариты комнаты. Для комфортного обогрева помещения надо выбирать мощность камина, исходя из формулы 1 кВт на 10 квадратных метров помещения. Для спален и гостиных, например, в среднем достаточно 2 кВт мощности. Важно следить за пожарной безопасностью. Лучше не размещать камин рядом с текстильными элементами. Он должен стоять на полу ровно без риска падения. Размещать прибор лучше дальше от животных и детей", - рассказала она. Электрокамины следует выбирать исходя из разных критериев, пояснила эксперт. По способу установки, например, они могут быть напольные, встраиваемые, настенные. Другими характеристиками является наличие или отсутствие обогрева, способ имитации пламени и прочие. Кроме того, такие камины лучше использовать только в закрытом помещении, где соблюдается оптимальный уровень влажности, так как изменения могут негативно сказаться на приборе. Во время работы камина не стоит близко подходить к нему, накрывать и трогать его руками. "Техническое обслуживание надо проводить регулярно согласно срокам из инструкции. Если замечены сбои в работе, надо сразу отключить камин от сети и заняться ремонтом", - заключила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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