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"Агроэкспорт" отметил рост экспорта мясной и молочной продукции из России

"Агроэкспорт" отметил рост экспорта мясной и молочной продукции из России - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Агроэкспорт" отметил рост экспорта мясной и молочной продукции из России

Поставки мяса и молока за рубеж из России с января по 8 декабря выросли на 20% в стоимостном выражении год к году, экспорт мясной продукции увеличился до 1,5... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T11:37+0300

2024-12-13T11:37+0300

2024-12-13T11:37+0300

экономика

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мясо

экспорт

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Поставки мяса и молока за рубеж из России с января по 8 декабря выросли на 20% в стоимостном выражении год к году, экспорт мясной продукции увеличился до 1,5 миллиарда долларов с 1,254 миллиарда, а молочной - до 374 миллионов долларов с 312 миллионов, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Поставки мяса выросли на 20% в стоимостном поражении, причем по всем позициям... Птица, говядина выросли на 12-13%, а рост свинины составил практически 40% по сравнению с прошлым годом... Поставки сыров, творога увеличились на 25%, молока и сливок - на 40%, сухого молока - на 32%", - сказал руководитель центра Дмитрий Краснов на шестой ежегодной стратегической сессии, организованной центром. Согласно презентации, представленной руководителем "Агроэкспорта", экспорта мясной продукции вырос до 1,5 миллиарда долларов с 1,254 миллиарда, а молочной продукции - до 374 миллионов долларов с 312 миллионов. "Экспорт говядины вырос в значительной мере за счет рынка Персидского залива, ну и вообще, если говорить об этом регионе, то сегодня нет ни одной страны Персидского залива, в которой бы не поставлялась российская мясная продукция, это тоже является большим достижением... Причем экспорт молочной продукции в Китай в значительной степени вырос больше чем на 60% за счет сухого молока... На нашей молочной карте появились Алжир, Египет, Саудовская Аравия", - отметил он. "Такие же тенденции мы наблюдали и в экспорте продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, она росла в хорошем темпе, в районе 5%. Экспорт готовой продукции в Китай увеличился на 22%. Надо отметить и увеличение экспорта напитков, муки и макарон больше чем на 50%. Это все является знаковыми результатами", - добавил Краснов. По его словам, 90% российского экспорта продукции АПК в 2024 году приходилось на дружественные страны.

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россия, мясо, экспорт