https://1prime.ru/20241213/elektro-853554761.html
Украина запросила поставки электроэнергии у европейских стран
Украина запросила поставки электроэнергии у европейских стран - 13.12.2024, ПРАЙМ
Украина запросила поставки электроэнергии у европейских стран
После массированного удара ВС РФ по украинским энергетическим объектам Киев запросил у пяти соседних стран импорт электроэнергии, пишет компания “Укрэгнерго” в... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:35+0300
2024-12-13T15:35+0300
2024-12-13T15:35+0300
украина
киев
москва
вс рф
польша
румыния
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. После массированного удара ВС РФ по украинским энергетическим объектам Киев запросил у пяти соседних стран импорт электроэнергии, пишет компания “Укрэгнерго” в своем Telegram-канале.Компания сообщает, что импорт будет осуществляться из Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии на протяжении 24 часов."Общий объем составит 13 447 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт", — говорится в сообщении.Компания также сообщила, что во всех регионах были проведены вынужденные почасовые отключения бытовых потребителей и введены графики энергопотребления для бинеса и предприятий.В пятницу российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, от которых зависела работа предприятий ВПК. Это стало ответом на нанесение Киевом удара шестью ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. По данным Минобороны, цели удара были достигнуты, все объекты поражены.
https://1prime.ru/20241213/udar-853547093.html
украина
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украина, киев, москва, вс рф, польша, румыния
УКРАИНА, Киев, МОСКВА, ВС РФ, ПОЛЬША, РУМЫНИЯ
Украина запросила поставки электроэнергии у европейских стран
Украина попросила помощи с поставкой электроэнергии у пяти стран
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ.
После массированного удара ВС РФ по украинским энергетическим объектам Киев запросил у пяти соседних стран импорт электроэнергии, пишет компания “Укрэгнерго” в своем Telegram-канале
.
Компания сообщает, что импорт будет осуществляться из Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии на протяжении 24 часов.
"Общий объем составит 13 447 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт", — говорится в сообщении.
Компания также сообщила, что во всех регионах были проведены вынужденные почасовые отключения бытовых потребителей и введены графики энергопотребления для бинеса и предприятий.
В пятницу российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, от которых зависела работа предприятий ВПК. Это стало ответом на нанесение Киевом удара шестью ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. По данным Минобороны, цели удара были достигнуты, все объекты поражены.
ВС России нанесли удар по ТЭК Украины в ответ на атаку ATACMS по Таганрогу