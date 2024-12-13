https://1prime.ru/20241213/elektro-853554761.html

Украина запросила поставки электроэнергии у европейских стран

Украина запросила поставки электроэнергии у европейских стран - 13.12.2024, ПРАЙМ

Украина запросила поставки электроэнергии у европейских стран

После массированного удара ВС РФ по украинским энергетическим объектам Киев запросил у пяти соседних стран импорт электроэнергии, пишет компания “Укрэгнерго” в... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:35+0300

2024-12-13T15:35+0300

2024-12-13T15:35+0300

украина

киев

москва

вс рф

польша

румыния

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. После массированного удара ВС РФ по украинским энергетическим объектам Киев запросил у пяти соседних стран импорт электроэнергии, пишет компания “Укрэгнерго” в своем Telegram-канале.Компания сообщает, что импорт будет осуществляться из Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии на протяжении 24 часов."Общий объем составит 13 447 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт", — говорится в сообщении.Компания также сообщила, что во всех регионах были проведены вынужденные почасовые отключения бытовых потребителей и введены графики энергопотребления для бинеса и предприятий.В пятницу российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, от которых зависела работа предприятий ВПК. Это стало ответом на нанесение Киевом удара шестью ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. По данным Минобороны, цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

https://1prime.ru/20241213/udar-853547093.html

украина

киев

москва

польша

румыния

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украина, киев, москва, вс рф, польша, румыния