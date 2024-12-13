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В МЭА рассказали о перспективах применения геотермальной энергии

В МЭА рассказали о перспективах применения геотермальной энергии - 13.12.2024, ПРАЙМ

В МЭА рассказали о перспективах применения геотермальной энергии

Геотермальная энергетика может обеспечить до 15% роста мирового спроса на электроэнергию к 2050 году при постоянном совершенствовании технологий и сокращении... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T13:09+0300

2024-12-13T13:09+0300

2024-12-13T13:09+0300

энергетика

мэа

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Геотермальная энергетика может обеспечить до 15% роста мирового спроса на электроэнергию к 2050 году при постоянном совершенствовании технологий и сокращении стоимости проектов, считают в Международном энергетическом агентстве (МЭА). "При постоянном совершенствовании технологий и сокращении стоимости проектов геотермальная энергия может обеспечить до 15% роста мирового спроса на электроэнергию к 2050 году. Это будет означать экономически эффективное развертывание геотермальной мощности мощностью до 800 ГВт по всему миру, производящей почти 6 000 ТВт в год, что эквивалентно нынешнему спросу на электроэнергию в Соединенных Штатах и ​​Индии вместе взятых", - говорится в докладе агентства. Отмечается, что при значительном снижении затрат на геотермальную энергетику следующего поколения и за счет интереса к ней общий объем инвестиций в этот сектор может достичь 1 триллиона долларов к 2035 году и 2,5 триллиона к 2050 году. На своем пике инвестиции в геотермальную энергию могут достигать 140 миллиардов долларов в год, что выше, чем текущие инвестиции в наземную ветроэнергетику во всем мире, прогнозирует агентство. Как объясняют аналитики МЭА, привлекательность геотермальной энергетики заключается в том, что она может обеспечивать круглосуточную выработку электричества, производство и хранение тепла. В среднем в прошлом году коэффициент их полезного использования составлял 75% по сравнению с менее чем 30% для ветровой энергии и менее 15% для солнечной. При этом текущие технологии в нефтегазовой отрасли могут на 80% удовлетворить потребности геотермальной энергетики. "Наличие геотермальной энергии было бы особенно ценным для укрепления электроэнергетической безопасности в регионах, стремящихся отказаться от угольной энергетики, таких как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, или для дополнения большого количества солнечных фотоэлектрических и ветровых электростанций в таких регионах, как Европа и Юго-Восточная Азия", - добавляется в докладе МЭА. Аналитики также отмечают, что Китай, США и Индия обладают крупнейшим рыночным потенциалом для геотермальной электроэнергии следующего поколения, занимая три четверти мирового объема.

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