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В краснодарских аптеках зафиксировали дефицит физраствора, сообщили СМИ
В краснодарских аптеках зафиксировали дефицит физраствора, сообщили СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ
В краснодарских аптеках зафиксировали дефицит физраствора, сообщили СМИ
Дефицит физраствора (хлорида натрия) зафиксирован в крупнейших сетях аптек Краснодара, поставки начали возобновляться недавно, в медицинских организациях... | 13.12.2024, ПРАЙМ
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КРАСНОДАР, 13 дек – ПРАЙМ. Дефицит физраствора (хлорида натрия) зафиксирован в крупнейших сетях аптек Краснодара, поставки начали возобновляться недавно, в медицинских организациях дефицита нет, передает корреспондент РИА Новости. "Да, препарат сейчас в дефиците. У нас нет ни в одной (аптеке - ред.)", - ответили в сети аптек "Надежда-Фарм", добавив, что поставок не ожидается. В сети "Аптеки Кубани" сообщили, что в Краснодаре в их аптеках приобрести физраствор можно только по одному адресу, "если остался". Справочная служба другого представителя фармацевтического рынка, "Социальной аптеки", сообщила корреспонденту РИА Новости, что, действительно, в городе "большой дефицит" препарата, "некоторое время назад его вообще не было", но уже на этой неделе была новая поставка, в результате физраствор "понемногу появляется", и теперь его можно купить в пяти пунктах. В справочной аптек "Справмедика" рассказали, что в Краснодаре препарат можно приобрести всего в 23 аптеках. При этом, по данным открытых источников, в краевой столице около тысячи аптек. В свою очередь, в краевом минздраве РИА Новости сообщили, что в государственных больницах Кубани препарат есть. "В медорганизациях, подведомственных министерству здравоохранения, физраствор есть в достаточном количестве", - отметили власти.
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россия, аптеки, краснодар, отечественные лекарства
Экономика, РОССИЯ, аптеки, КРАСНОДАР, отечественные лекарства
В краснодарских аптеках зафиксировали дефицит физраствора, сообщили СМИ
РИА Новости: в крупнейших сетях аптек Краснодара обнаружили дефицит физраствора
КРАСНОДАР, 13 дек – ПРАЙМ. Дефицит физраствора (хлорида натрия) зафиксирован в крупнейших сетях аптек Краснодара, поставки начали возобновляться недавно, в медицинских организациях дефицита нет, передает корреспондент РИА Новости.
"Да, препарат сейчас в дефиците. У нас нет ни в одной (аптеке - ред.)", - ответили в сети аптек "Надежда-Фарм", добавив, что поставок не ожидается.
В сети "Аптеки Кубани" сообщили, что в Краснодаре в их аптеках приобрести физраствор можно только по одному адресу, "если остался".
Справочная служба другого представителя фармацевтического рынка, "Социальной аптеки", сообщила корреспонденту РИА Новости, что, действительно, в городе "большой дефицит" препарата, "некоторое время назад его вообще не было", но уже на этой неделе была новая поставка, в результате физраствор "понемногу появляется", и теперь его можно купить в пяти пунктах.
В справочной аптек "Справмедика" рассказали, что в Краснодаре препарат можно приобрести всего в 23 аптеках. При этом, по данным открытых источников, в краевой столице около тысячи аптек.
В свою очередь, в краевом минздраве РИА Новости сообщили, что в государственных больницах Кубани препарат есть.
"В медорганизациях, подведомственных министерству здравоохранения, физраствор есть в достаточном количестве", - отметили власти.
Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко