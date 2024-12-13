https://1prime.ru/20241213/frantsiya-853560043.html
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру - 13.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, когда на пост премьер-министра был назначен Франсуа... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:32+0300
2024-12-13T17:32+0300
2024-12-13T17:32+0300
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ПАРИЖ, 13 дек – ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, когда на пост премьер-министра был назначен Франсуа Байру. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!" - отметил он.Франсуа Байру, который заменил Мишеля Барнье, является соратником Макрона и центристом. Он известен своей проевропейской позицией и лидерством в Европейской демократической партии. Он также был главой партии "Демократическое движение". Байру поддержал Макрона в его внешней политике, выразил поддержку приему украинских беженцев. Он также поддержал возможность нанесения ударов по российской территории с помощью французского оружия, поставляемого на Украину.
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франция, нато, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, НАТО, Эммануэль Макрон
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру
Лидер "Патриотов" Филиппо призвал Макрона уйти в отставку из-за нового премьера
ПАРИЖ, 13 дек – ПРАЙМ.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, когда на пост премьер-министра был назначен Франсуа Байру. Об этом он написал
в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!" - отметил он.
Франсуа Байру, который заменил Мишеля Барнье, является соратником Макрона и центристом. Он известен своей проевропейской позицией и лидерством в Европейской демократической партии. Он также был главой партии "Демократическое движение".
Байру поддержал Макрона в его внешней политике, выразил поддержку приему украинских беженцев. Он также поддержал возможность нанесения ударов по российской территории с помощью французского оружия, поставляемого на Украину.
Новым премьер-министром Франции стал центрист Байру