https://1prime.ru/20241213/frantsiya-853560043.html

Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру

Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру - 13.12.2024, ПРАЙМ

Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, когда на пост премьер-министра был назначен Франсуа... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:32+0300

2024-12-13T17:32+0300

2024-12-13T17:32+0300

политика

франция

нато

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 дек – ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, когда на пост премьер-министра был назначен Франсуа Байру. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!" - отметил он.Франсуа Байру, который заменил Мишеля Барнье, является соратником Макрона и центристом. Он известен своей проевропейской позицией и лидерством в Европейской демократической партии. Он также был главой партии "Демократическое движение". Байру поддержал Макрона в его внешней политике, выразил поддержку приему украинских беженцев. Он также поддержал возможность нанесения ударов по российской территории с помощью французского оружия, поставляемого на Украину.

https://1prime.ru/20241213/frantsiya-853552355.html

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франция, нато, эммануэль макрон