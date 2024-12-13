Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241213/frantsiya-853560043.html
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру - 13.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, когда на пост премьер-министра был назначен Франсуа... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:32+0300
2024-12-13T17:32+0300
политика
франция
нато
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
ПАРИЖ, 13 дек – ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, когда на пост премьер-министра был назначен Франсуа Байру. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!" - отметил он.Франсуа Байру, который заменил Мишеля Барнье, является соратником Макрона и центристом. Он известен своей проевропейской позицией и лидерством в Европейской демократической партии. Он также был главой партии "Демократическое движение". Байру поддержал Макрона в его внешней политике, выразил поддержку приему украинских беженцев. Он также поддержал возможность нанесения ударов по российской территории с помощью французского оружия, поставляемого на Украину.
https://1prime.ru/20241213/frantsiya-853552355.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_149:0:1696:1160_1920x0_80_0_0_2f2b301ba86ec34b5295f9dd8d18368b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, нато, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, НАТО, Эммануэль Макрон
17:32 13.12.2024
 
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру

Лидер "Патриотов" Филиппо призвал Макрона уйти в отставку из-за нового премьера

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 13 дек – ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, когда на пост премьер-министра был назначен Франсуа Байру. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!" - отметил он.
Франсуа Байру, который заменил Мишеля Барнье, является соратником Макрона и центристом. Он известен своей проевропейской позицией и лидерством в Европейской демократической партии. Он также был главой партии "Демократическое движение".
Байру поддержал Макрона в его внешней политике, выразил поддержку приему украинских беженцев. Он также поддержал возможность нанесения ударов по российской территории с помощью французского оружия, поставляемого на Украину.
Французский политик Франсуа Байру - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Новым премьер-министром Франции стал центрист Байру
14:53
 
ПолитикаФРАНЦИЯНАТОЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала