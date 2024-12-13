https://1prime.ru/20241213/gaz-853541445.html

"Нужно изгнать": Европа столкнулась с неприятной реальностью из-за России

"Нужно изгнать": Европа столкнулась с неприятной реальностью из-за России - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Нужно изгнать": Европа столкнулась с неприятной реальностью из-за России

Российский сжиженный природный газ (СПГ) составляет 40% от всего российского экспорта газа в ЕС, а его цена за три года выросла на 150%, говорится в материале... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T09:17+0300

2024-12-13T09:17+0300

2024-12-13T09:17+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российский сжиженный природный газ (СПГ) составляет 40% от всего российского экспорта газа в ЕС, а его цена за три года выросла на 150%, говорится в материале агентства РИА Новости.Тем не менее, новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен предлагает полностью отказаться от российского СПГ и закупать его в США. "Мы должны изгнать российский природный газ с европейского рынка и активно инвестировать в зеленую энергетику, чтобы снизить цены для нашей промышленности и потребителей", — отметила глава ЕК.Согласно изданию, экспорт СПГ из России в ЕС увеличился и составил 20% в третьем квартале. Сумма потраченная ЕС на закупку сжиженного газа составила около 3,5 млрд евро, причем Франция увеличила свои закупки в два раза."С января по июнь импорт увеличился на 11% относительно того же периода 2023-го. Россия даже обогнала Катар, выйдя на второе место среди поставщиков после США (35%)", - говорится в публикации.Европейская комиссия стремится снизить зависимость от российского газа, но эксперты предупреждают об увеличении цен и недальновидности такой политики. Опрошенные изданием аналитики отмечают, что подземные хранилища уже заполнены, но из-за холодной погоды спрос на газ превышает его закачку. Аналитики прогнозируют, что к середине января цены на газ могут подняться до 600 долларов за тысячу кубометров и выше.Генеральный директор SEFE Эгберт Лаге ранее отметил, что хотя Европа обеспечила себя энергоносителями, рыночные цены сейчас гораздо выше, чем раньше, и это сказывается на промышленности. Потеря российского газа приведет к будущему росту цен на газ и станет угрозой для европейской промышленности, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241212/gaz-853528147.html

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