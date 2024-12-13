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Посол России в Вене объяснил разрыв контрактов OMV с "Газпромом" - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Посол России в Вене объяснил разрыв контрактов OMV с "Газпромом"
Посол России в Вене объяснил разрыв контрактов OMV с "Газпромом" - 13.12.2024, ПРАЙМ
Посол России в Вене объяснил разрыв контрактов OMV с "Газпромом"
Разрыв контрактов между австрийской компанией OMV и "Газпромом" был инициирован австрийской стороной, которая пошла на обострение. Об этом заявил посол России в | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T13:27+0300
2024-12-13T13:27+0300
энергетика
австрия
россия
газпром
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Разрыв контрактов между австрийской компанией OMV и "Газпромом" был инициирован австрийской стороной, которая пошла на обострение. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский."На обострение пошла именно австрийская сторона. Бесконечные стенания о гнетущей газовой "кабале" все последнее время исходили от известных политфункционеров в Вене, которая одномоментно объявила многолетнее газовое партнерство "исторической ошибкой" и без оглядки на негативные последствия для своей же индустрии и для собственного населения сделало самоцелью отказ от него", - сказано в заявлении дипломата.Любинский отметил, что своими действиями Австрия разрушила один из прочных столпов двусторонних отношений. Кроме того, российская сторона никогда не использует свои энергоресурсы в качестве политического давления на другие страны, включая Австрию. "Газпром" продолжал поставлять газ, пока он оплачивался в соответствии с контрактными обязательствами, заметил посол.Ранее OMV, австрийская энергетическая компания, расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпром экспортом" ссылаясь на "существенные нарушения контрактных обязательств" со стороны российской компании.
https://1prime.ru/20241212/gaz-853528147.html
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австрия, россия, газпром
Энергетика, АВСТРИЯ, РОССИЯ, Газпром
13:27 13.12.2024
 
Посол России в Вене объяснил разрыв контрактов OMV с "Газпромом"

Посол России Любинский: на обострение пошла именно австрийская сторона

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Разрыв контрактов между австрийской компанией OMV и "Газпромом" был инициирован австрийской стороной, которая пошла на обострение. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.
"На обострение пошла именно австрийская сторона. Бесконечные стенания о гнетущей газовой "кабале" все последнее время исходили от известных политфункционеров в Вене, которая одномоментно объявила многолетнее газовое партнерство "исторической ошибкой" и без оглядки на негативные последствия для своей же индустрии и для собственного населения сделало самоцелью отказ от него", - сказано в заявлении дипломата.
Любинский отметил, что своими действиями Австрия разрушила один из прочных столпов двусторонних отношений. Кроме того, российская сторона никогда не использует свои энергоресурсы в качестве политического давления на другие страны, включая Австрию. "Газпром" продолжал поставлять газ, пока он оплачивался в соответствии с контрактными обязательствами, заметил посол.
Ранее OMV, австрийская энергетическая компания, расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпром экспортом" ссылаясь на "существенные нарушения контрактных обязательств" со стороны российской компании.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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