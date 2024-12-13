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Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента - 13.12.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы опустились на 4% – до 446 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 13.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы опустились на 4% – до 446 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 463,5 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 468,7 доллара (+0,8%), ценовой максимум – 445,3 доллара (-4,2%). Последние фьючерсы торговались по 446,4 доллара (-4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 464,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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европа, ice, газ, биржевые торги
Экономика, ЕВРОПА, ICE, Газ, биржевые торги
20:38 13.12.2024
 
Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4%, до $446 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа территории Оренбургского газоперерабатывающего завода
На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы опустились на 4% – до 446 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 463,5 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 468,7 доллара (+0,8%), ценовой максимум – 445,3 доллара (-4,2%). Последние фьючерсы торговались по 446,4 доллара (-4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 464,9 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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