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"Газпром нефть" поддержала решение ОПЕК+ по добыче нефти

"Газпром нефть" поддержала решение ОПЕК+ по добыче нефти - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Газпром нефть" поддержала решение ОПЕК+ по добыче нефти

"Газпром нефть" поддерживает решение ОПЕК+ отложить срок начала увеличения добычи нефти, сейчас мировой рынок сбалансирован, заявил журналистам глава компании... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:06+0300

2024-12-13T15:06+0300

2024-12-13T15:43+0300

экономика

россия

опек

александр дюков

газпром нефть

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" поддерживает решение ОПЕК+ отложить срок начала увеличения добычи нефти, сейчас мировой рынок сбалансирован, заявил журналистам глава компании Александр Дюков. ОПЕК+ на заседании 5 декабря решил сдвинуть срок начала выхода из добровольных сокращений добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки с января на апрель 2025 года. Также он собирается выходить из них более плавно - 18 месяцев вместо девяти. "Решение оправдано, поскольку в настоящий момент рынок сбалансирован. Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в данный момент или в самом начале следующего года, в зимние месяцы, привело бы к определенному дисбалансу. Объем предложения на рынке превысил бы объем спроса. Это было бы неправильно. Поэтому принято решение отложить процесс наращивания добычи. Мы это решение считаем правильным, поддерживаем его", - сказал Дюков.Он отметил, что "Газпром нефть" технически готова наращивать добычу с апреля 2025 года, когда квота России в ОПЕК+ начнет расти."Да, технически мы готовы наращивать добычу", - ответил он на вопрос о готовности компании нарастить добычу с апреля 2025 года.Дюков также заявил, что "Газпром нефть" ожидает в 2025 году роста объема инвестиций в связи с графиком реализации крупных проектов, сообщил глава компании Александр Дюков."Планируем, что относительно 2024 года объем инвестиций в 2025 году будет увеличен, что связано с графиком реализации крупных проектов", - сказал он журналистам.Дюков также добавил, что в бизнес-плане на следующий год компания ориентируется на цену нефти, заложенную в прогнозе социально-экономического развития: "Есть прогнозы МЭР, мы руководствуемся ими".Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году в среднем будет стоить 83,5 доллара за баррель, в 2025 году - 82,7 доллара, в 2026 и 2027 годах - 77 долларов.Объем финансирования инвестиционной программы "Газпром нефти" в 2022 году составлял более 500 миллиардов рублей. На 2023 год сумма не раскрывалась, однако, как ранее уточнял Дюков, "Газпром нефть" планировала сохранить объем на уровне 2022 года, что также совпадало с ожиданиями на этот год.По его словам, решение ОПЕК+ отложить повышение нефтедобычи не повлияет на инвестиционные проекты "Газпром нефти" и планы ввода в действие новых мощностей."Решение ОПЕК+ не отразится на темпах реализации наших инвестиционных проектов и наших планах по вводу новых добычных мощностей, поскольку они, в основном, ориентированы на обеспечение добычи за пределами 2025 года", - сказал Дюков.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2024 году 9,948 миллиона баррелей в сутки.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять с апреля 2025 года. Например, по плану, предельная добыча России к концу 2025 года может составить 9,214 миллиона баррелей в сутки против 8,978 миллиона баррелей в текущий момент. А к концу 2026 года она должна вырасти до 9,449 миллиона баррелей в сутки.

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россия, опек, александр дюков, газпром нефть