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"Посадить на поводок": на Западе призвали обуздать генсека НАТО - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Посадить на поводок": на Западе призвали обуздать генсека НАТО
"Посадить на поводок": на Западе призвали обуздать генсека НАТО - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Посадить на поводок": на Западе призвали обуздать генсека НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте, призывая Европу к переходу на мышление военного времени подвергает ее риску, считает профессор Хельсинкского университета Туомас... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T23:20+0300
2024-12-13T23:20+0300
политика
ес
сша
нато
россия
владимир путин
марк рютте
конфликт
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте, призывая Европу к переходу на мышление военного времени подвергает ее риску, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение он выразил в соцсети X."Он подвергает всех нас риску. Он фактически ведет нас к еще одному мировому пожару, начиная с Европы. Мы должны посадить его на поводок", — заявил Малинен.Ранее в четверг генсек НАТО в ходе конференции в Брюсселе сообщил, что события, аналогичные украинским, могут произойти на территории государств-членов блока и поэтому призвал страны-участницы укреплять оборону, тратить больше денег на безопасность и переходить к мышлению военного времени.Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны-члены альянса, так как в этом нет никакого смысла. Путин отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой с целью отвлечения внимания от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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ес, сша, нато, россия, владимир путин, марк рютте, конфликт
Политика, ЕС, США, НАТО, РОССИЯ, Владимир Путин, Марк Рютте, конфликт
23:20 13.12.2024
 
"Посадить на поводок": на Западе призвали обуздать генсека НАТО

Профессор Малинен считает, что генсек НАТО Рютте ведет Европу к мировой войне

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте, призывая Европу к переходу на мышление военного времени подвергает ее риску, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение он выразил в соцсети X.
"Он подвергает всех нас риску. Он фактически ведет нас к еще одному мировому пожару, начиная с Европы. Мы должны посадить его на поводок", — заявил Малинен.
Ранее в четверг генсек НАТО в ходе конференции в Брюсселе сообщил, что события, аналогичные украинским, могут произойти на территории государств-членов блока и поэтому призвал страны-участницы укреплять оборону, тратить больше денег на безопасность и переходить к мышлению военного времени.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны-члены альянса, так как в этом нет никакого смысла. Путин отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой с целью отвлечения внимания от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
"Более миллиона". Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
Вчера, 10:00
 
ПолитикаЕССШАНАТОРОССИЯВладимир ПутинМарк Рюттеконфликт
 
 
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