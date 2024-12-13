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Центробанк Германии ожидает спад экономики страны второй год подряд

Центробанк Германии ожидает спад экономики страны второй год подряд - 13.12.2024, ПРАЙМ

Центробанк Германии ожидает спад экономики страны второй год подряд

Экономика Германии по итогам текущего года сократится второй год подряд - на 0,2%, среди причин - высокие цены на энергоносители и конкуренция со стороны... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T14:21+0300

2024-12-13T14:21+0300

2024-12-13T14:21+0300

экономика

германия

экономика германии

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Экономика Германии по итогам текущего года сократится второй год подряд - на 0,2%, среди причин - высокие цены на энергоносители и конкуренция со стороны развивающихся экономик, в частности Китая, в ключевых для немецкой промышленности секторах, следует из обновленного прогноза центрального банка страны, Бундесбанка. "Надежды на медленное восстановление немецкой экономики не оправдались... Становится все более очевидным, что экономика Германии сталкивается не только с постоянными экономическими трудностями, но и со значительными структурными проблемами", - пишет немецкий регулятор. На этом фоне Бундесбанк понизил ожидания по изменению ВВП в 2024 году: теперь вместо роста на 0,3% прогнозирует сокращение экономики на 0,2%. При этом в прошлом году немецкая экономика, согласно последней оценке статслужбы страны, сократилась на 0,1%. В следующем году рост ВВП прогнозируется на уровне 0,2%, хотя еще в июне оценка была значительно выше - 1%. В 2026 году ожидания были понижены вдвое - до 0,8% с 1,6%. В 2027 году немецкая экономика, по ожиданиям Бундесбанка, вырастет на 0,9%. Среди фактор замедления темпов роста экономики регулятор называет шок цен на энергоносители, жесткое регулирование, в том числе "зеленое", а также последствия демографических изменений в стране. "Кроме того, немецкие фирмы сталкиваются с растущими протекционистскими тенденциями и конкуренцией со стороны развивающихся рынков. Китай, в частности, значительно продвинулся в автомобильной и химической промышленности и машиностроении - секторах, которые особенно важны для немецкой промышленности, - а также занял заметные доли рынка", - добавили в Бундесбанке.

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