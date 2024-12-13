https://1prime.ru/20241213/golosovanie-853551029.html
Путин подписал закон о голосовании собственников жилья через "Госуслуги"
Путин подписал закон о голосовании собственников жилья через "Госуслуги" - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о голосовании собственников жилья через "Госуслуги"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий возможность голосования собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) по вопросам повестки дня | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T14:27+0300
2024-12-13T14:27+0300
2024-12-13T14:27+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий возможность голосования собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) по вопросам повестки дня общего собрания через портал "Госуслуги". Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В законе также предусмотрена возможность направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в МКД в электронной форме. В документе сказано, что администратор общего собрания собственников квартир в форме заочного голосования с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг" (ЕПГУ) за десять дней до проведения собрания должен разместить сообщение об этом в общедоступных местах. Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснял РИА Новости, что голосование в электронной форме упрощает процесс проведения общих собраний жильцов, обеспечивает мобильность, безопасность и прозрачность голосования, препятствует злоупотреблениям и позволяет существенно повысить процент проведенных легитимных собраний. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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россия, владимир путин, голосование
РОССИЯ, Владимир Путин, голосование
Путин подписал закон о голосовании собственников жилья через "Госуслуги"
Путин подписал закон о голосовании собственников в жилых домах через "Госуслуги"
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий возможность голосования собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) по вопросам повестки дня общего собрания через портал "Госуслуги". Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе также предусмотрена возможность направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в МКД в электронной форме.
В документе сказано, что администратор общего собрания собственников квартир в форме заочного голосования с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг" (ЕПГУ) за десять дней до проведения собрания должен разместить сообщение об этом в общедоступных местах.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснял РИА Новости, что голосование в электронной форме упрощает процесс проведения общих собраний жильцов, обеспечивает мобильность, безопасность и прозрачность голосования, препятствует злоупотреблениям и позволяет существенно повысить процент проведенных легитимных собраний.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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