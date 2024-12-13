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Google Play запретит покупать софт от разработчиков из России - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Google Play запретит покупать софт от разработчиков из России
Google Play запретит покупать софт от разработчиков из России - 13.12.2024, ПРАЙМ
Google Play запретит покупать софт от разработчиков из России
Магазин приложений Google Play с 26 декабря на неопределенный срок приостанавливает обслуживание разработчиков, чьи банковские счета для получения средств... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:02+0300
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россия
google
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Магазин приложений Google Play с 26 декабря на неопределенный срок приостанавливает обслуживание разработчиков, чьи банковские счета для получения средств открыты в России, и покупать платные приложения от них станет невозможно, следует из письма сервиса, которое есть в распоряжении портала "Хабр". "26 декабря 2024 года Google Play на неопределенный срок прекратит обрабатывать платежи в адрес разработчиков Google Play, чьи банковские счета для получения средств открыты в России. Это означает, что после 25 декабря 2024 года (23:59 по тихоокеанскому стандартному времени) вам больше не будет начисляться доход от продаж по всему миру. Вы получите итоговые выплаты по всем транзакциям в Google Play 15 января 2025 года", - говорится в письме. "С 26 декабря 2024 года монетизация в Google Play станет для вас невозможна. Это означает, что с указанной даты мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки с оплатой через "Google Play Платежи", - отмечается там же. РИА Новости направило запрос в Google.
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россия, google
РОССИЯ, Google
10:02 13.12.2024
 
Google Play запретит покупать софт от разработчиков из России

Google Play с 26 декабря запретит покупать софт от разработчиков из России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Магазин приложений Google Play с 26 декабря на неопределенный срок приостанавливает обслуживание разработчиков, чьи банковские счета для получения средств открыты в России, и покупать платные приложения от них станет невозможно, следует из письма сервиса, которое есть в распоряжении портала "Хабр".
"26 декабря 2024 года Google Play на неопределенный срок прекратит обрабатывать платежи в адрес разработчиков Google Play, чьи банковские счета для получения средств открыты в России. Это означает, что после 25 декабря 2024 года (23:59 по тихоокеанскому стандартному времени) вам больше не будет начисляться доход от продаж по всему миру. Вы получите итоговые выплаты по всем транзакциям в Google Play 15 января 2025 года", - говорится в письме.
"С 26 декабря 2024 года монетизация в Google Play станет для вас невозможна. Это означает, что с указанной даты мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки с оплатой через "Google Play Платежи", - отмечается там же.
РИА Новости направило запрос в Google.
Логотип Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
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6 декабря, 18:17
 
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