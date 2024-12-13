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В Госдуме одобрили усиление наказания за вовлечение детей в преступность - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме одобрили усиление наказания за вовлечение детей в преступность
В Госдуме одобрили усиление наказания за вовлечение детей в преступность - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили усиление наказания за вовлечение детей в преступность
Думский комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T12:02+0300
2024-12-13T12:03+0300
госдума
дума
общество
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Думский комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. "Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект", - сказано в решении комитета. Новация предполагает увеличение срока лишения свободы за вовлечение в противоправную деятельность детей до 14 лет. Срок наказания за такое преступление должен составлять от 4 до 9 лет тюрьмы, говорится в документе.Помимо этого, тюремным сроком от 4 до 8 лет будут наказывать за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и спиртосодержащих жидкостей, а также одурманивающих веществ. То же касается склонения к бродяжничеству и попрошайничеству.
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госдума, дума, общество
Госдума, Дума, Общество
12:02 13.12.2024 (обновлено: 12:03 13.12.2024)
 
В Госдуме одобрили усиление наказания за вовлечение детей в преступность

Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Думский комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.
"Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект", - сказано в решении комитета.
Новация предполагает увеличение срока лишения свободы за вовлечение в противоправную деятельность детей до 14 лет. Срок наказания за такое преступление должен составлять от 4 до 9 лет тюрьмы, говорится в документе.
Помимо этого, тюремным сроком от 4 до 8 лет будут наказывать за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и спиртосодержащих жидкостей, а также одурманивающих веществ. То же касается склонения к бродяжничеству и попрошайничеству.
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