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ГТЛК получила средства на обновление гражданского водного транспорта - 13.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ГТЛК получила средства на обновление гражданского водного транспорта
ГТЛК получила средства на обновление гражданского водного транспорта - 13.12.2024, ПРАЙМ
ГТЛК получила средства на обновление гражданского водного транспорта
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 347 миллионов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T18:13+0300
2024-12-13T18:13+0300
экономика
россия
гтлк
фнб
водный транспорт
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 347 миллионов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестпроекта по обновлению гражданского водного транспорта в России, сообщили в компании. "ГТЛК получила 347 млн рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. За счет этих средств ГТЛК проавансирует строительство 2 пассажирских круизных судов проекта МПКС-L на производственной площадке судостроительного и судоремонтного завода ЗАО "Нефтефлот" в городе Самаре со сдачей в 2026 году", - говорится в сообщении. В ГТЛК пояснили, что средства ФНБ предоставляются компании посредством приобретения облигаций компании. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Инвестпроект по обновлению водного флота предусматривает строительство и поставку 260 судов в 2024-2028 годах. Общий объем инвестиций в проект составит 231 миллиардов рублей, из которых 136 миллиардов рублей приходятся на средства ФНБ. "Реализация инвестпроекта будет способствовать увеличению объема перевозок водным транспортом, развитию компетенций в сфере судостроения, а также достижению высокой степени технологической независимости транспортного комплекса страны", - заключили в компании.
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россия, гтлк, фнб, водный транспорт
Экономика, РОССИЯ, ГТЛК, ФНБ, водный транспорт
18:13 13.12.2024
 
ГТЛК получила средства на обновление гражданского водного транспорта

ГТЛК получила 347 млн руб на обновление гражданского водного транспорта

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»
Стенд ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 347 миллионов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестпроекта по обновлению гражданского водного транспорта в России, сообщили в компании.
"ГТЛК получила 347 млн рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. За счет этих средств ГТЛК проавансирует строительство 2 пассажирских круизных судов проекта МПКС-L на производственной площадке судостроительного и судоремонтного завода ЗАО "Нефтефлот" в городе Самаре со сдачей в 2026 году", - говорится в сообщении.
В ГТЛК пояснили, что средства ФНБ предоставляются компании посредством приобретения облигаций компании. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.
Инвестпроект по обновлению водного флота предусматривает строительство и поставку 260 судов в 2024-2028 годах. Общий объем инвестиций в проект составит 231 миллиардов рублей, из которых 136 миллиардов рублей приходятся на средства ФНБ.
"Реализация инвестпроекта будет способствовать увеличению объема перевозок водным транспортом, развитию компетенций в сфере судостроения, а также достижению высокой степени технологической независимости транспортного комплекса страны", - заключили в компании.
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