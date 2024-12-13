https://1prime.ru/20241213/gtlk-853561104.html

ГТЛК получила средства на обновление гражданского водного транспорта

ГТЛК получила средства на обновление гражданского водного транспорта - 13.12.2024, ПРАЙМ

ГТЛК получила средства на обновление гражданского водного транспорта

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 347 миллионов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T18:13+0300

2024-12-13T18:13+0300

2024-12-13T18:13+0300

экономика

россия

гтлк

фнб

водный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83236/90/832369020_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_aebfb6a1ce2219cb78e640dca259055e.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 347 миллионов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестпроекта по обновлению гражданского водного транспорта в России, сообщили в компании. "ГТЛК получила 347 млн рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. За счет этих средств ГТЛК проавансирует строительство 2 пассажирских круизных судов проекта МПКС-L на производственной площадке судостроительного и судоремонтного завода ЗАО "Нефтефлот" в городе Самаре со сдачей в 2026 году", - говорится в сообщении. В ГТЛК пояснили, что средства ФНБ предоставляются компании посредством приобретения облигаций компании. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Инвестпроект по обновлению водного флота предусматривает строительство и поставку 260 судов в 2024-2028 годах. Общий объем инвестиций в проект составит 231 миллиардов рублей, из которых 136 миллиардов рублей приходятся на средства ФНБ. "Реализация инвестпроекта будет способствовать увеличению объема перевозок водным транспортом, развитию компетенций в сфере судостроения, а также достижению высокой степени технологической независимости транспортного комплекса страны", - заключили в компании.

https://1prime.ru/20241206/transport-853404689.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гтлк, фнб, водный транспорт