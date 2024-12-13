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Рыночная капитуляция - 13.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/indeks-853540218.html
Рыночная капитуляция
Рыночная капитуляция - 13.12.2024, ПРАЙМ
Рыночная капитуляция
Индекс МосБиржи снизился в четверг на 0,79% по итогам основной сессии. Индекс RGBI опустился на 0,22%. Котировки Brent повысились на 1,1%, что положительно... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T08:55+0300
2024-12-13T08:55+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853540218.jpg?1734069348
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи снизился в четверг на 0,79% по итогам основной сессии. Индекс RGBI опустился на 0,22%. Котировки Brent повысились на 1,1%, что положительно отразилось на курсе рубля.По отношению к китайскому юаню и доллару США рубль укрепился на 0,9% и на 0,58% соответственно. Вчера появились новости о том, что Минфин и Банк России разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов. Минфин не исключает, что на российский рынок вернутся иностранные инвесторы, так как в конечном счете "жадность победит", и в отсутствии привлекательных мало рискованных возможностей на западных рынках доходности ОФЗ окажутся для них привлекательными. Новости совпали с очередным решение ЕЦБ о снижении ставки. Базовая ставка в Европе опустилась на 25 б. п. до 3,15%. Если ожидания Минфина сбудутся, то нельзя исключать значительного снижения доходностей ОФЗ и масштабного укрепления рубля на таких новостях.Банк России опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, проведённого среди аналитиков, проводившегося с 6 по 10 декабря. По результатам опроса, прогноз по инфляции на 2025 год повышен с 5,3% до 6%. Прогноз по ставке на 2025 год повышен с 18% до 21,3%. Прогноз курса доллара на 2025 год повышен с 95 руб. за один доллар США до 102 руб. за доллар. Прогноз экономического роста на 2025 понижен с 1,8% до 1,5%. Прогнозная цена на нефть Brent на 2025 снижена с 77 долларов до 75 долларов США за баррель. Предыдущий опрос банк проводил в октябре. Прогноз по инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (на 1,5 п. п. по сравнению с результатами опроса в октябре). Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на 2024 год до 17,5% годовых (на 0,2 п. п.). Предполагается, что в декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 21,5% годовых.МосБиржа сообщила, что площадка планирует выпустить в обращение фьючерс на ключевую ставку Банка России, который, возможно, будет доступен и для неквалифицированных инвесторов.ГК "Самолет" в четверг провела день инвестора, на котором сообщила, что величина требующего рефинансирования долга в 2025 году составит 70 млрд руб. Рынок отреагировал негативно на эту новость, и акции группы подешевели на 3,5%.Дивиденды Фосагро за 9 месяцев 2024 года составят126 руб. на одну акцию вместо рекомендованных в ноябре советом директоров компании 249 руб.Роснефть и индийская Reliance договорились о сделке по поставках нефти в объеме 0,5 млн баррелей в сутки в Индию, начиная с января. Соглашение заключено на 10 лет. Примерная оценка годовых объемов поставок достигает $13 млрд в год в текущих ценах.Сегодня совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотри вопросы стратегии компании на 2025–2029 годы и бюджет на 2025–2027 годы.
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Ованес Оганисян
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Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Новости
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:55 13.12.2024
 

Рыночная капитуляция

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Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи снизился в четверг на 0,79% по итогам основной сессии. Индекс RGBI опустился на 0,22%. Котировки Brent повысились на 1,1%, что положительно отразилось на курсе рубля.
По отношению к китайскому юаню и доллару США рубль укрепился на 0,9% и на 0,58% соответственно. Вчера появились новости о том, что Минфин и Банк России разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов. Минфин не исключает, что на российский рынок вернутся иностранные инвесторы, так как в конечном счете "жадность победит", и в отсутствии привлекательных мало рискованных возможностей на западных рынках доходности ОФЗ окажутся для них привлекательными. Новости совпали с очередным решение ЕЦБ о снижении ставки. Базовая ставка в Европе опустилась на 25 б. п. до 3,15%. Если ожидания Минфина сбудутся, то нельзя исключать значительного снижения доходностей ОФЗ и масштабного укрепления рубля на таких новостях.
Банк России опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, проведённого среди аналитиков, проводившегося с 6 по 10 декабря. По результатам опроса, прогноз по инфляции на 2025 год повышен с 5,3% до 6%. Прогноз по ставке на 2025 год повышен с 18% до 21,3%. Прогноз курса доллара на 2025 год повышен с 95 руб. за один доллар США до 102 руб. за доллар. Прогноз экономического роста на 2025 понижен с 1,8% до 1,5%. Прогнозная цена на нефть Brent на 2025 снижена с 77 долларов до 75 долларов США за баррель. Предыдущий опрос банк проводил в октябре. Прогноз по инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (на 1,5 п. п. по сравнению с результатами опроса в октябре). Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на 2024 год до 17,5% годовых (на 0,2 п. п.). Предполагается, что в декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 21,5% годовых.
МосБиржа сообщила, что площадка планирует выпустить в обращение фьючерс на ключевую ставку Банка России, который, возможно, будет доступен и для неквалифицированных инвесторов.
ГК "Самолет" в четверг провела день инвестора, на котором сообщила, что величина требующего рефинансирования долга в 2025 году составит 70 млрд руб. Рынок отреагировал негативно на эту новость, и акции группы подешевели на 3,5%.
Дивиденды Фосагро за 9 месяцев 2024 года составят126 руб. на одну акцию вместо рекомендованных в ноябре советом директоров компании 249 руб.
Роснефть и индийская Reliance договорились о сделке по поставках нефти в объеме 0,5 млн баррелей в сутки в Индию, начиная с января. Соглашение заключено на 10 лет. Примерная оценка годовых объемов поставок достигает $13 млрд в год в текущих ценах.
Сегодня совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотри вопросы стратегии компании на 2025–2029 годы и бюджет на 2025–2027 годы.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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