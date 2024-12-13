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Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц
Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Соответствующий... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T14:19+0300
2024-12-13T14:43+0300
экономика
россия
владимир путин
закон
инвестиции
штраф
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Один из авторов закона, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев ранее заявил, документ направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид, которая оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок. Эта деятельность не только может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, но и подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, отмечал он. Закон содержит дополнения в Кодекс об административных правонарушениях РФ в виде новой статьи, предусматривающей ответственность за незаконное привлечение инвестиций физлиц. Штраф за оказание услуг по привлечению таких инвестиций лицами, не имеющими на это права, составит: При этом для ИП и юрлиц в качестве альтернативного наказания предусмотрена приостановка деятельности на срок до 60 суток. За нарушение требований, связанных с привлечением инвестиций путем заключения договоров с физлицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения неопределенному кругу лиц, штраф составит:Причем в данном случае деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена уже на 90 суток. Срок давности привлечения к административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физлиц составит один год. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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россия, владимир путин, закон, инвестиции, штраф
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, закон, инвестиции, штраф
14:19 13.12.2024 (обновлено: 14:43 13.12.2024)
 
Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц

Путин ввел штрафы до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Один из авторов закона, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев ранее заявил, документ направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид, которая оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок. Эта деятельность не только может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, но и подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, отмечал он.
Закон содержит дополнения в Кодекс об административных правонарушениях РФ в виде новой статьи, предусматривающей ответственность за незаконное привлечение инвестиций физлиц. Штраф за оказание услуг по привлечению таких инвестиций лицами, не имеющими на это права, составит:
  • для граждан от 5 тысяч до 30 тысяч рублей;
  • для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 20 тысяч до 50 тысяч;
  • для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
При этом для ИП и юрлиц в качестве альтернативного наказания предусмотрена приостановка деятельности на срок до 60 суток.
За нарушение требований, связанных с привлечением инвестиций путем заключения договоров с физлицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения неопределенному кругу лиц, штраф составит:
  • для граждан — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
  • для должностных лиц и ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;
  • для юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Причем в данном случае деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена уже на 90 суток.
Срок давности привлечения к административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физлиц составит один год.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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