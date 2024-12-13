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Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц

Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц - 13.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Соответствующий... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T14:19+0300

2024-12-13T14:19+0300

2024-12-13T14:43+0300

экономика

россия

владимир путин

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штраф

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Один из авторов закона, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев ранее заявил, документ направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид, которая оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок. Эта деятельность не только может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, но и подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, отмечал он. Закон содержит дополнения в Кодекс об административных правонарушениях РФ в виде новой статьи, предусматривающей ответственность за незаконное привлечение инвестиций физлиц. Штраф за оказание услуг по привлечению таких инвестиций лицами, не имеющими на это права, составит: При этом для ИП и юрлиц в качестве альтернативного наказания предусмотрена приостановка деятельности на срок до 60 суток. За нарушение требований, связанных с привлечением инвестиций путем заключения договоров с физлицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения неопределенному кругу лиц, штраф составит:Причем в данном случае деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена уже на 90 суток. Срок давности привлечения к административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физлиц составит один год. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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россия, владимир путин, закон, инвестиции, штраф