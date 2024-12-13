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Путин подписал закон для проведения IPO "Дом.РФ"

Путин подписал закон для проведения IPO "Дом.РФ" - 13.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон для проведения IPO "Дом.РФ"

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющий снизить обязательную | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T14:23+0300

2024-12-13T14:23+0300

2024-12-13T14:23+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющий снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, пояснял ранее Минфин РФ. Закон допускает снижение законодательно установленной доли государства в АО "Дом.РФ" со 100% до 50% плюс одна акция. Таким образом, несмотря на снижение госдоли, у РФ останется контрольный пакет. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в конце ноября при рассмотрении законопроекта в первом чтении допускал на первом этапе возможность продажи от 1% до 5% от капитала АО "Дом.РФ" в зависимости от рыночного спроса. Продажа контрольного пакета государства законом прямо запрещается, а что касается блокирующего пакета, то сейчас у правительства РФ таких планов нет, пояснял Моисеев. Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере законодательно закрепляются его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки. Госдума в рамках второго чтения поддержала поправки, обязывающие "Дом.РФ" с 1 января 2026 года соблюдать норматив ликвидности, минимально допустимое значение которого установит правительство РФ. А с 1 июля 2025 года на уровень кабмина передается установление для "Дом.РФ" минимально допустимых значений норматива достаточности капитала и норматива финансового рычага, а также норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Сейчас эти значения установлены в законе о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и составляют 0,115, 0,025 и 0,25 соответственно. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Моисеев в октябре отмечал, что IPO "Дом.РФ" планируется на вторую половину 2025 года, а объем привлеченных средств может составить минимум 15 миллиардов рублей. Замминистра тогда говорил, что считает это размещение знаковым для российского рынка, учитывая, что компания хорошая, имеет отличный ROE (рентабельность капитала) и платит государству хорошие дивиденды. При этом он подчеркивал, что никто не будет продавать акции корпорации на невыгодных для государства условиях.

https://1prime.ru/20241213/investitsii-853550460.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон, дом.рф, ipo