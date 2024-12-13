Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон для проведения IPO "Дом.РФ" - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/ipo-853550874.html
Путин подписал закон для проведения IPO "Дом.РФ"
Путин подписал закон для проведения IPO "Дом.РФ" - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон для проведения IPO "Дом.РФ"
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющий снизить обязательную | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T14:23+0300
2024-12-13T14:23+0300
экономика
россия
владимир путин
закон
дом.рф
ipo
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющий снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, пояснял ранее Минфин РФ. Закон допускает снижение законодательно установленной доли государства в АО "Дом.РФ" со 100% до 50% плюс одна акция. Таким образом, несмотря на снижение госдоли, у РФ останется контрольный пакет. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в конце ноября при рассмотрении законопроекта в первом чтении допускал на первом этапе возможность продажи от 1% до 5% от капитала АО "Дом.РФ" в зависимости от рыночного спроса. Продажа контрольного пакета государства законом прямо запрещается, а что касается блокирующего пакета, то сейчас у правительства РФ таких планов нет, пояснял Моисеев. Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере законодательно закрепляются его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки. Госдума в рамках второго чтения поддержала поправки, обязывающие "Дом.РФ" с 1 января 2026 года соблюдать норматив ликвидности, минимально допустимое значение которого установит правительство РФ. А с 1 июля 2025 года на уровень кабмина передается установление для "Дом.РФ" минимально допустимых значений норматива достаточности капитала и норматива финансового рычага, а также норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Сейчас эти значения установлены в законе о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и составляют 0,115, 0,025 и 0,25 соответственно. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Моисеев в октябре отмечал, что IPO "Дом.РФ" планируется на вторую половину 2025 года, а объем привлеченных средств может составить минимум 15 миллиардов рублей. Замминистра тогда говорил, что считает это размещение знаковым для российского рынка, учитывая, что компания хорошая, имеет отличный ROE (рентабельность капитала) и платит государству хорошие дивиденды. При этом он подчеркивал, что никто не будет продавать акции корпорации на невыгодных для государства условиях.
https://1prime.ru/20241213/investitsii-853550460.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_b1982e439ee42e7252de1750c1717685.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, закон, дом.рф, ipo
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, закон, Дом.РФ, IPO
14:23 13.12.2024
 
Путин подписал закон для проведения IPO "Дом.РФ"

Путин подписал закон о создании условий для проведения IPO "Дом.РФ"

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / Nonwarit
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющий снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, пояснял ранее Минфин РФ. Закон допускает снижение законодательно установленной доли государства в АО "Дом.РФ" со 100% до 50% плюс одна акция. Таким образом, несмотря на снижение госдоли, у РФ останется контрольный пакет.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в конце ноября при рассмотрении законопроекта в первом чтении допускал на первом этапе возможность продажи от 1% до 5% от капитала АО "Дом.РФ" в зависимости от рыночного спроса. Продажа контрольного пакета государства законом прямо запрещается, а что касается блокирующего пакета, то сейчас у правительства РФ таких планов нет, пояснял Моисеев.
Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере законодательно закрепляются его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки.
Госдума в рамках второго чтения поддержала поправки, обязывающие "Дом.РФ" с 1 января 2026 года соблюдать норматив ликвидности, минимально допустимое значение которого установит правительство РФ.
А с 1 июля 2025 года на уровень кабмина передается установление для "Дом.РФ" минимально допустимых значений норматива достаточности капитала и норматива финансового рычага, а также норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Сейчас эти значения установлены в законе о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и составляют 0,115, 0,025 и 0,25 соответственно.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Моисеев в октябре отмечал, что IPO "Дом.РФ" планируется на вторую половину 2025 года, а объем привлеченных средств может составить минимум 15 миллиардов рублей. Замминистра тогда говорил, что считает это размещение знаковым для российского рынка, учитывая, что компания хорошая, имеет отличный ROE (рентабельность капитала) и платит государству хорошие дивиденды. При этом он подчеркивал, что никто не будет продавать акции корпорации на невыгодных для государства условиях.
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц
14:19
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинзаконДом.РФIPO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала